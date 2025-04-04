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Российские военные блокировали порты Николаевской области

Российские военные блокировали порты Николаевской области - 04.04.2025, ПРАЙМ

Российские военные блокировали порты Николаевской области

Морские торговые порты Николаевской области Украины заблокированы российскими военными с Кинбурнского полуострова, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T03:03+0300

2025-04-04T03:03+0300

2025-04-04T03:03+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - ПРАЙМ. Морские торговые порты Николаевской области Украины заблокированы российскими военными с Кинбурнского полуострова, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Николаевская область Украины на востоке граничит с Херсонской областью. Кинбурнский полуостров находится между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря. "Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова", - сказал Сальдо агентству. Кроме того, по его словам, выход из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и далее в Черное море для плавсредств противника также остается заблокирован. "Порты Херсона находятся под непосредственным огневым контролем наших военных. Коммерческих или транспортных судов там нет", - сказал губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

херсонская область

черное море

украина

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бизнес, россия, херсонская область, черное море, украина, владимир сальдо