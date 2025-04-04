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ВТО получила запрос от Китая о консультациях с США по пошлинам
ВТО получила запрос от Китая о консультациях с США по пошлинам - 04.04.2025, ПРАЙМ
ВТО получила запрос от Китая о консультациях с США по пошлинам
Официальный представитель Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил РИА Новости, что организация получила запрос от Китая о консультациях с США по поводу... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T15:02+0300
2025-04-04T15:02+0300
2025-04-04T15:02+0300
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ЖЕНЕВА, 4 апр – ПРАЙМ. Официальный представитель Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил РИА Новости, что организация получила запрос от Китая о консультациях с США по поводу пошлин. Ранее в пятницу минкоммерции КНР сообщило, что Китай подал иск в механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в ответ на "взаимные" пошлины США и вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США. "Мы можем подтвердить, что от Китая к США поступил запрос о проведении консультаций относительно взаимных пошлин США. Дополнительная информация будет доступна на сайте ВТО, как только запрос будет направлен членам ВТО", - сказал представитель организации.
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сша, вто, китай
Экономика, США, ВТО, КИТАЙ
ВТО получила запрос от Китая о консультациях с США по пошлинам
ВТО подтвердила, что получила запрос от Китая о консультациях с США по пошлинам
ЖЕНЕВА, 4 апр – ПРАЙМ. Официальный представитель Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил РИА Новости, что организация получила запрос от Китая о консультациях с США по поводу пошлин.
Ранее в пятницу минкоммерции КНР сообщило, что Китай подал иск в механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в ответ на "взаимные" пошлины США и вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США.
"Мы можем подтвердить, что от Китая к США поступил запрос о проведении консультаций относительно взаимных пошлин США. Дополнительная информация будет доступна на сайте ВТО, как только запрос будет направлен членам ВТО", - сказал представитель организации.
Китай подал иск в ВТО в ответ на американские пошлины