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ВТО получила запрос от Китая о консультациях с США по пошлинам

ВТО получила запрос от Китая о консультациях с США по пошлинам - 04.04.2025, ПРАЙМ

ВТО получила запрос от Китая о консультациях с США по пошлинам

Официальный представитель Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил РИА Новости, что организация получила запрос от Китая о консультациях с США по поводу... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T15:02+0300

2025-04-04T15:02+0300

2025-04-04T15:02+0300

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ЖЕНЕВА, 4 апр – ПРАЙМ. Официальный представитель Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил РИА Новости, что организация получила запрос от Китая о консультациях с США по поводу пошлин. Ранее в пятницу минкоммерции КНР сообщило, что Китай подал иск в механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в ответ на "взаимные" пошлины США и вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США. "Мы можем подтвердить, что от Китая к США поступил запрос о проведении консультаций относительно взаимных пошлин США. Дополнительная информация будет доступна на сайте ВТО, как только запрос будет направлен членам ВТО", - сказал представитель организации.

https://1prime.ru/20250404/kitay-856386627.html

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сша, вто, китай