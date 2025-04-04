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В США нашли необычную альтернативу куриным яйцам на Пасху - 04.04.2025, ПРАЙМ
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В США нашли необычную альтернативу куриным яйцам на Пасху
В США нашли необычную альтернативу куриным яйцам на Пасху - 04.04.2025, ПРАЙМ
В США нашли необычную альтернативу куриным яйцам на Пасху
Американцы в ожидании Пасхи учатся красить картофель и лук в качестве альтернативы куриным яйцам, так как цены на них остаются высокими на фоне дефицита... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T14:45+0300
2025-04-04T14:45+0300
экономика
сша
пасха
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Американцы в ожидании Пасхи учатся красить картофель и лук в качестве альтернативы куриным яйцам, так как цены на них остаются высокими на фоне дефицита продукта в стране, сообщает газета New York Times. "Куриные яйца - "звезды" в пасхальных корзинках и в играх по всей стране с их поиском и катанием - будут стоить дороже, чем в прошлые годы... Беспокойство из-за их стоимости сохраняется, и многие потребители творчески подходят к поиску альтернатив. В социальных сетях и новостных сайтах стали появляться видеоролики о том, как красить маршмеллоу, картофель и даже лук", - говорится в публикации издания. Американцы прибегают и к другим ухищрениям - так, на одной из ферм в штате Огайо, где ежегодно организуют массовые празднования Пасхи, для развлечений будут использовать пластмассовые муляжи куриных яиц, отмечает New York Times. При этом ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет заменять натуральные яйца, используемые для украшения Белого дома в честь праздника и для традиционных игр, в том числе катания по лужайке перед резиденцией, на муляжи, несмотря на дефицит. США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, среди стран "Большой двадцатки" дороже всего яйца в марте стоили как раз в Штатах, хотя еще в конце прошлого года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии.
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сша, пасха
Экономика, США, Пасха
14:45 04.04.2025
 
В США нашли необычную альтернативу куриным яйцам на Пасху

NYT: американцы из-за высоких цен на яйца красят к Пасхе лук и картофель

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПродажа куриных яиц
Продажа куриных яиц - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Американцы в ожидании Пасхи учатся красить картофель и лук в качестве альтернативы куриным яйцам, так как цены на них остаются высокими на фоне дефицита продукта в стране, сообщает газета New York Times.
"Куриные яйца - "звезды" в пасхальных корзинках и в играх по всей стране с их поиском и катанием - будут стоить дороже, чем в прошлые годы... Беспокойство из-за их стоимости сохраняется, и многие потребители творчески подходят к поиску альтернатив. В социальных сетях и новостных сайтах стали появляться видеоролики о том, как красить маршмеллоу, картофель и даже лук", - говорится в публикации издания.
Американцы прибегают и к другим ухищрениям - так, на одной из ферм в штате Огайо, где ежегодно организуют массовые празднования Пасхи, для развлечений будут использовать пластмассовые муляжи куриных яиц, отмечает New York Times.
При этом ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет заменять натуральные яйца, используемые для украшения Белого дома в честь праздника и для традиционных игр, в том числе катания по лужайке перед резиденцией, на муляжи, несмотря на дефицит.
США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, среди стран "Большой двадцатки" дороже всего яйца в марте стоили как раз в Штатах, хотя еще в конце прошлого года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии.
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ЭкономикаСШАПасха
 
 
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