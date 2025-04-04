https://1prime.ru/20250404/yuan-856376100.html
Юань открыл торги в пятницу ростом
Юань открыл торги в пятницу ростом - 04.04.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги в пятницу ростом
Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы растет до 11,61 рубля, следует из данных Московской биржи. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T10:04+0300
2025-04-04T10:04+0300
2025-04-04T10:04+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы растет до 11,61 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск повышался на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,61 рубля.
https://1prime.ru/20250404/dollar-856373139.html
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юань, мосбиржа, рынки
Экономика, юань, Мосбиржа, Рынки
Юань открыл торги в пятницу ростом
Кус юаня в начале торгов растет до 11,62 рубля на Московской бирже
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы растет до 11,61 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск повышался на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,61 рубля.
Доллар дешевеет к другим мировым валютам