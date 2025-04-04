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Курс юаня к рублю на Московской бирже переходит к снижению

Курс юаня к рублю на Московской бирже переходит к снижению - 04.04.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Московской бирже переходит к снижению

Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов пятницы переходит к небольшому снижению, следует из данных торгов. | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T11:41+0300

2025-04-04T11:41+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов пятницы переходит к небольшому снижению, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.30 мск снижался на 3 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,55 рубля. На старте торгов китайская валюта демонстрировала рост на 4 копейки. "Российскую валюту поддержит Минфин, который из-за снижения нефтегазовых доходов бюджета с понедельника 7 апреля начнет продажу валюты. Однако практика показывает, что бюджетный механизм не в полной мере компенсирует снижение притока валюты в страну в результате падения нефтяных цен. Таким образом, если нефть продолжит дешеветь, через месяц-полтора это начнет давить на курс рубля", - комментирует Алексей Антонов из "Алор брокер". "Среднесрочный прогноз по курсу рубля пока не меняем, в апреле ждем умеренное ослабление рубля и смещение курсовых котировок в районе 11,5-12 рублей за юань и 85-90 рублей за доллар. Сегодня ждем закрепление курса выше 11,5 рублей за юань и попыток поднять стоимость доллара выше 85 рублей", - сказал Денис Попов из "Промсвязьбанка".

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