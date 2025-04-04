https://1prime.ru/20250404/yuan-856399923.html
Юань завершил неделю ростом до 11,72 рубля
Юань завершил неделю ростом до 11,72 рубля - 04.04.2025, ПРАЙМ
Юань завершил неделю ростом до 11,72 рубля
Рубль по итогам торгов и всей недели снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,72 рубля, следует из данных Московской биржи. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T19:10+0300
2025-04-04T19:10+0300
2025-04-04T19:10+0300
экономика
рынки
юань
рубль
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_125f93864bb99869e8e341bff4491a6c.jpg
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов и всей недели снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,72 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 14 копеек, до 11,72 рубля. За неделю юань повысился на 3 копейки. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,4-11,85 рубля.
https://1prime.ru/20250404/valyuta-856395885.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98ca6ed06075f7335114a0828abd72ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, юань, рубль, курсы валют
Экономика, Рынки, юань, рубль, курсы валют
Юань завершил неделю ростом до 11,72 рубля
Юань на Мосбирже завершил неделю ростом до 11,72 рубля
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов и всей недели снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,72 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 14 копеек, до 11,72 рубля.
За неделю юань повысился на 3 копейки. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,4-11,85 рубля.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 5 апреля