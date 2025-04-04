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Россиян предупредили о “яме” на вторичном рынке жилья - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о “яме” на вторичном рынке жилья
Россиян предупредили о “яме” на вторичном рынке жилья - 04.04.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о “яме” на вторичном рынке жилья
Налог при продаже жилья чаще считается не по рыночной, а по кадастровой стоимости. Поэтому не совсем законный трюк - продажа по явно заниженной цене - больше не | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T03:03+0300
2025-04-04T03:03+0300
квартиры
недвижимость
бизнес
алексей кричевский
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Налог при продаже жилья чаще считается не по рыночной, а по кадастровой стоимости. Поэтому не совсем законный трюк - продажа по явно заниженной цене - больше не проходит. Порой налог приходится заплатить с суммы, которая выше вырученного дохода от продажи, рассказал агентству “Прайм” Алексей Кричевский, эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала "Экономизм".Конечно, кадастровая стоимость не определяется напрямую ценами на различных агрегаторах объявлений, хотя и они берутся в расчет. Но в целом оценке подлежат локация, площадь квартиры и возраст дома, тогда как рыночная стоимость будет учитывать ремонт, окружение, социальную инфраструктуру, вид из окна и так далее.“Безусловно, несколько лет назад перед профильными ведомствами поставили задачу приблизить стоимость квартир к рыночной, но это не значит, что если сегодня продавец выставит квартиру на платформу за 11 миллионов при кадастровой стоимости в 8, то кадастровая моментально изменится. По рынку совершаются сделки, по кадастру - считаются налоги, если очень грубо и коротко”, - пояснил экономист.Налог с продажи недвижимости берется с большей из двух величин - с 70% кадастровой стоимости или с цены в договоре купли-продажи. Можно демпинговать сколько угодно и продавать 10-миллионную квартиру за 1-2, но а) налог придется платить с 7 миллионов и б) эту сделку могут откатить компетентные органы для дополнительной проверки, потому что цена будет совсем нерыночной.“Справедливости ради, никто не будет продавать квартиры за 20% рыночной стоимости, но вот за 70-80% при срочности - вполне. Поэтому и выставлен порог в 70% от кадастра”, - пояснил специалист.Самый простой способ не платить - держать недвижимость столько, сколько будет необходимо для продажи без налога, но это не всем подходит. Поэтому часто продавцы просто занижают стоимость в договоре до стоимости покупки - способ, скажем так, не совсем чистый и честный.Лучше воспользоваться имущественным вычетом - если мы купили жилье за 10 миллионов и продали за 11, то можно подать заявление о вычете в ФНС и не платить налог. Вычет делается как раз на миллион рублей, но для этого, как и при всех налоговых вычетах, необходимо подтверждение того, что интересант легально трудоустроен и платит НДФЛ, заключил Кричевский.
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квартиры, недвижимость, бизнес, алексей кричевский
квартиры, Недвижимость, Бизнес, Алексей Кричевский
03:03 04.04.2025
 
Россиян предупредили о “яме” на вторичном рынке жилья

Экономист Кричевский: занижение цены при продаже жилья не поможет уйти от налога

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкНовый многоэтажный жилой дом в Москве
Новый многоэтажный жилой дом в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Налог при продаже жилья чаще считается не по рыночной, а по кадастровой стоимости. Поэтому не совсем законный трюк - продажа по явно заниженной цене - больше не проходит. Порой налог приходится заплатить с суммы, которая выше вырученного дохода от продажи, рассказал агентству “Прайм” Алексей Кричевский, эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала "Экономизм".
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Конечно, кадастровая стоимость не определяется напрямую ценами на различных агрегаторах объявлений, хотя и они берутся в расчет. Но в целом оценке подлежат локация, площадь квартиры и возраст дома, тогда как рыночная стоимость будет учитывать ремонт, окружение, социальную инфраструктуру, вид из окна и так далее.
“Безусловно, несколько лет назад перед профильными ведомствами поставили задачу приблизить стоимость квартир к рыночной, но это не значит, что если сегодня продавец выставит квартиру на платформу за 11 миллионов при кадастровой стоимости в 8, то кадастровая моментально изменится. По рынку совершаются сделки, по кадастру - считаются налоги, если очень грубо и коротко”, - пояснил экономист.
Налог с продажи недвижимости берется с большей из двух величин - с 70% кадастровой стоимости или с цены в договоре купли-продажи. Можно демпинговать сколько угодно и продавать 10-миллионную квартиру за 1-2, но а) налог придется платить с 7 миллионов и б) эту сделку могут откатить компетентные органы для дополнительной проверки, потому что цена будет совсем нерыночной.
“Справедливости ради, никто не будет продавать квартиры за 20% рыночной стоимости, но вот за 70-80% при срочности - вполне. Поэтому и выставлен порог в 70% от кадастра”, - пояснил специалист.
Самый простой способ не платить - держать недвижимость столько, сколько будет необходимо для продажи без налога, но это не всем подходит. Поэтому часто продавцы просто занижают стоимость в договоре до стоимости покупки - способ, скажем так, не совсем чистый и честный.
Лучше воспользоваться имущественным вычетом - если мы купили жилье за 10 миллионов и продали за 11, то можно подать заявление о вычете в ФНС и не платить налог. Вычет делается как раз на миллион рублей, но для этого, как и при всех налоговых вычетах, необходимо подтверждение того, что интересант легально трудоустроен и платит НДФЛ, заключил Кричевский.
 
квартирыНедвижимостьБизнесАлексей Кричевский
 
 
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