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Стоимость золота несколько поднимается после заметного снижения в четверг

Стоимость золота несколько поднимается после заметного снижения в четверг - 04.04.2025, ПРАЙМ

Стоимость золота несколько поднимается после заметного снижения в четверг

Стоимость золота слабо поднимается в пятницу утром после снижения на 1,4% днем ранее, следует из данных торгов. | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T09:52+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо поднимается в пятницу утром после снижения на 1,4% днем ранее, следует из данных торгов. По состоянию на 9.44 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 1,04 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,03%, до 3 122,74 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов четверга котировки драгоценного металла снизились на 1,41%. Майский фьючерс на серебро в это же время дешевел на 1,34%, до 31,542 доллара за унцию. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Кроме того, инвесторы следят за сигналами Федеральной резервной системы США относительно денежно-кредитной политики, отражающейся на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота. Согласно данным CME Group, большинство аналитиков (70,8%) прогнозируют понижение ставки на уровне 4,25-4,5%, остальные 29,2% опрошенных предполагают ее снижение до 4-4,25% по итогам следующего заседания, которое состоится в начале мая.

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рынки, торги, золото, цены на золото, сша, comex