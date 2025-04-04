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Цена на золото впервые с 27 марта опустилась ниже $3 050 за тройскую унцию
Цена на золото впервые с 27 марта опустилась ниже $3 050 за тройскую унцию - 04.04.2025, ПРАЙМ
Цена на золото впервые с 27 марта опустилась ниже $3 050 за тройскую унцию
Стоимость золота усилила снижение до 2% в пятницу, впервые с конца марта опустилась ниже отметки в 3 050 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T18:02+0300
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2025-04-04T18:07+0300
экономика
рынки
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота усилила снижение до 2% в пятницу, впервые с конца марта опустилась ниже отметки в 3 050 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 18.03 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 55,8 доллара, или на 1,75%, до 3 065,9 доллара за тройскую унцию, минутами ранее показатель впервые с 27 марта опускался ниже 3 050 долларов. Майский фьючерс на серебро дешевел на 6,41%, до 29,92 доллара за унцию.Стоимость золота ускорила падение в пятницу после публикации данных о занятости в США. Так, безработица в стране неожиданно выросла в марте - до 4,2% с уровня февраля в 4,1%. Кроме того, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США увеличилось на 228 тысяч при прогнозе в 135 тысяч.В четверг золото подешевело на 1,4%, серебро - почти на 8%, давление на металлы продолжают оказывать опасения вокруг пошлин.Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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рынки, золото
Цена на золото впервые с 27 марта опустилась ниже $3 050 за тройскую унцию
Биржевая цена на золото впервые с 27 марта опустилась ниже $3 050 за тройскую унцию
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота усилила снижение до 2% в пятницу, впервые с конца марта опустилась ниже отметки в 3 050 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.03 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 55,8 доллара, или на 1,75%, до 3 065,9 доллара за тройскую унцию, минутами ранее показатель впервые с 27 марта опускался ниже 3 050 долларов. Майский фьючерс на серебро дешевел на 6,41%, до 29,92 доллара за унцию.
Стоимость золота ускорила падение в пятницу после публикации данных о занятости в США. Так, безработица в стране неожиданно выросла в марте - до 4,2% с уровня февраля в 4,1%. Кроме того, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США увеличилось на 228 тысяч при прогнозе в 135 тысяч.
Стоимость золота несколько поднимается после заметного снижения в четверг
В четверг золото подешевело на 1,4%, серебро - почти на 8%, давление на металлы продолжают оказывать опасения вокруг пошлин.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.