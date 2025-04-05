https://1prime.ru/20250405/aktivy-856410002.html

Европа разморозит часть российских активов для компенсаций инвесторам

Европа разморозит часть российских активов для компенсаций инвесторам - 05.04.2025, ПРАЙМ

Европа разморозит часть российских активов для компенсаций инвесторам

Часть российских активов, находящихся в Euroclear, будет разморожена после получения депозитарием разрешения от казначейства Бельгии, сообщает издание... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T11:09+0300

2025-04-05T11:09+0300

2025-04-05T11:09+0300

экономика

euroclear

европа

финансы

россия

бельгия

активы

замороженные российские активы

https://cdnn.1prime.ru/img/84036/34/840363412_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_58274770fac3d542fcb23253dcf50180.jpg

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Часть российских активов, находящихся в Euroclear, будет разморожена после получения депозитарием разрешения от казначейства Бельгии, сообщает издание "Ведомости". Средства направят на компенсации иностранным инвесторам, понесшим убытки в связи с судебными решениями в России и указом президента от 19 марта 2023 года, согласно которому выплаты со счетов типа С могли быть направлены россиянам и контролируемым ими компаниям, имеющим статус нерезидентов.Как отметило издание, в настоящее время Euroclear реализует механизм, аналогичный обмену замороженными активами, который обсуждается уже почти два года. Глава практики спецпроектов Vegas Lex Александр Казарин пояснил, что решение бельгийского казначейства касается лишь тех иностранных клиентов, чьи средства пострадали от российских контрсанкций и судебных решений, вынесенных до 3 января 2024 года. Тогда, в соответствии с указом №198, НРД списал средства иностранных инвесторов со счетов типа С и перечислил их российским участникам. Теперь же иностранным инвесторам компенсируют эти средства за счёт аналогичных сумм, заблокированных в Euroclear на счетах НРД."По сути, данное решение не затрагивает интересы российских инвесторов, а речь идет об обмене активами. То есть российским инвесторам эти активы выплачены здесь, а иностранным они теперь компенсируются Euroclear в Европе. Такое решение бельгийского казначейства явилось необходимым, потому что НРД находится под санкциями и самостоятельно осуществлять расчеты с Euroclear не может", - добавил Казарин.Списание Российский Национальный расчетный депозитарий (НРД) провел ещё в августе прошлого года, однако конкретные суммы и количество получателей не раскрывались. Финансовый аналитик Андрей Бархота отметил, что этот шаг можно рассматривать как политический сигнал со стороны ЕС, свидетельствующий о проработке механизмов частичного смягчения санкций в случае возможной деэскалации.Он добавил, что потенциал новых ограничительных мер со стороны Евросоюза практически исчерпан, и сейчас акцент делается на более гибкий подход. По его словам, разморозка активов вряд ли затронет широкий круг инвесторов, а скорее станет символическим жестом, демонстрирующим готовность ЕС к альтернативным шагам помимо усиления давления.

https://1prime.ru/20250401/sanktsii-856274327.html

европа

бельгия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

euroclear, европа, финансы, россия, бельгия, активы, замороженные российские активы