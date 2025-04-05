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Часть клиентов Альфа-банка испытывают трудности с переводами из-за техработ

Часть клиентов Альфа-банка испытывают трудности с переводами из-за техработ - 05.04.2025, ПРАЙМ

Часть клиентов Альфа-банка испытывают трудности с переводами из-за техработ

Часть клиентов Альфа-банка могут испытывать трудности с переводом средств из-за технических работ, при этом сбоя нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T13:06+0300

2025-04-05T13:06+0300

2025-04-05T13:06+0300

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Часть клиентов Альфа-банка могут испытывать трудности с переводом средств из-за технических работ, при этом сбоя нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Сбоя нет. Из-за технических работ у некоторых клиентов могут временно не проходить переводы. Скоро все заработает", - говорится в сообщении. "Сбой произошел не на стороне Системы быстрых платежей. Все системы НСПК работают штатно", - также сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК). Ранее в СМИ сообщалось о "массовых" сбоях в работе некоторых банков и СБП.

https://1prime.ru/20250403/sud-856342600.html

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альфа-банк, финансы, банки, технологии