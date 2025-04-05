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Часть клиентов Альфа-банка испытывают трудности с переводами из-за техработ - 05.04.2025, ПРАЙМ
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Часть клиентов Альфа-банка испытывают трудности с переводами из-за техработ
Часть клиентов Альфа-банка испытывают трудности с переводами из-за техработ - 05.04.2025, ПРАЙМ
Часть клиентов Альфа-банка испытывают трудности с переводами из-за техработ
Часть клиентов Альфа-банка могут испытывать трудности с переводом средств из-за технических работ, при этом сбоя нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T13:06+0300
2025-04-05T13:06+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Часть клиентов Альфа-банка могут испытывать трудности с переводом средств из-за технических работ, при этом сбоя нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Сбоя нет. Из-за технических работ у некоторых клиентов могут временно не проходить переводы. Скоро все заработает", - говорится в сообщении. "Сбой произошел не на стороне Системы быстрых платежей. Все системы НСПК работают штатно", - также сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК). Ранее в СМИ сообщалось о "массовых" сбоях в работе некоторых банков и СБП.
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альфа-банк, финансы, банки, технологии
Альфа-банк, Финансы, Банки, Технологии
13:06 05.04.2025
 
Часть клиентов Альфа-банка испытывают трудности с переводами из-за техработ

Альфа-банк: из-за техработ пользователи могут испытывать трудности с переводом средств

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАльфа-банк
Альфа-банк - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Часть клиентов Альфа-банка могут испытывать трудности с переводом средств из-за технических работ, при этом сбоя нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Сбоя нет. Из-за технических работ у некоторых клиентов могут временно не проходить переводы. Скоро все заработает", - говорится в сообщении.
"Сбой произошел не на стороне Системы быстрых платежей. Все системы НСПК работают штатно", - также сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).
Ранее в СМИ сообщалось о "массовых" сбоях в работе некоторых банков и СБП.
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