https://1prime.ru/20250405/alfa-bank-856411481.html
Часть клиентов Альфа-банка испытывают трудности с переводами из-за техработ
Часть клиентов Альфа-банка испытывают трудности с переводами из-за техработ - 05.04.2025, ПРАЙМ
Часть клиентов Альфа-банка испытывают трудности с переводами из-за техработ
Часть клиентов Альфа-банка могут испытывать трудности с переводом средств из-за технических работ, при этом сбоя нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T13:06+0300
2025-04-05T13:06+0300
2025-04-05T13:06+0300
альфа-банк
финансы
банки
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975924_0:94:3307:1954_1920x0_80_0_0_52d0ceb620d179cccc8cc008a8402025.jpg
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Часть клиентов Альфа-банка могут испытывать трудности с переводом средств из-за технических работ, при этом сбоя нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Сбоя нет. Из-за технических работ у некоторых клиентов могут временно не проходить переводы. Скоро все заработает", - говорится в сообщении. "Сбой произошел не на стороне Системы быстрых платежей. Все системы НСПК работают штатно", - также сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК). Ранее в СМИ сообщалось о "массовых" сбоях в работе некоторых банков и СБП.
https://1prime.ru/20250403/sud-856342600.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975924_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_88657c9ed917706ac435e08ded816cb0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
альфа-банк, финансы, банки, технологии
Альфа-банк, Финансы, Банки, Технологии
Часть клиентов Альфа-банка испытывают трудности с переводами из-за техработ
Альфа-банк: из-за техработ пользователи могут испытывать трудности с переводом средств
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Часть клиентов Альфа-банка могут испытывать трудности с переводом средств из-за технических работ, при этом сбоя нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Сбоя нет. Из-за технических работ у некоторых клиентов могут временно не проходить переводы. Скоро все заработает", - говорится в сообщении.
"Сбой произошел не на стороне Системы быстрых платежей. Все системы НСПК работают штатно", - также сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).
Ранее в СМИ сообщалось о "массовых" сбоях в работе некоторых банков и СБП.
Оператор бонусов Альфа-банка, Х5 и "Билайна" отсудил бренд "Апельсин"