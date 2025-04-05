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На Алтае восстановили подачу электричества из-за сильного ветра - 05.04.2025, ПРАЙМ
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На Алтае восстановили подачу электричества из-за сильного ветра
На Алтае восстановили подачу электричества из-за сильного ветра - 05.04.2025, ПРАЙМ
На Алтае восстановили подачу электричества из-за сильного ветра
Энергетики восстанавливают подачу электричества в ряде районов Алтайского края, отключение случилось из-за сильного ветра, сообщили в пресс-службе регионального | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T06:22+0300
2025-04-05T06:22+0300
энергетика
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БАРНАУЛ, 5 апр – ПРАЙМ. Энергетики восстанавливают подачу электричества в ряде районов Алтайского края, отключение случилось из-за сильного ветра, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "Прогноз метеослужб в Алтайском крае оправдался и ночью на регион обрушился сильный ветер. Это стало причиной технологических нарушений на линиях электропередачи… В настоящее время аварийно-восстановительные работы сосредоточены в основном в Краснощековском, Солонешенском, Алтайском, Зональном, Алейском, Бийском, Красногорском, Троицком и Кулундинском районах и пригороде Барнаула, сообщили в минпромэнерго Алтайского края", - говорится в сообщении. По данным властей, ветер ещё ещё стих, однако энергетики работают для того, чтобы скорее вернуть свет в дома жителей края.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
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192
40
192
40
Энергетика
06:22 05.04.2025
 
На Алтае восстановили подачу электричества из-за сильного ветра

В ряде районов Алтайского края восстановили подачу электричества из-за сильного ветра

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БАРНАУЛ, 5 апр – ПРАЙМ. Энергетики восстанавливают подачу электричества в ряде районов Алтайского края, отключение случилось из-за сильного ветра, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Прогноз метеослужб в Алтайском крае оправдался и ночью на регион обрушился сильный ветер. Это стало причиной технологических нарушений на линиях электропередачи… В настоящее время аварийно-восстановительные работы сосредоточены в основном в Краснощековском, Солонешенском, Алтайском, Зональном, Алейском, Бийском, Красногорском, Троицком и Кулундинском районах и пригороде Барнаула, сообщили в минпромэнерго Алтайского края", - говорится в сообщении.
По данным властей, ветер ещё ещё стих, однако энергетики работают для того, чтобы скорее вернуть свет в дома жителей края.
 
Энергетика
 
 
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