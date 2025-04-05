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Армия США изучает возможность масштабного сокращения численности войск
Армия США изучает возможность масштабного сокращения численности войск - 05.04.2025, ПРАЙМ
Армия США изучает возможность масштабного сокращения численности войск
Армия США рассматривает возможность сокращения регулярных сил на 90 тысяч военнослужащих, сообщает американский портал Military.com со ссылкой на неназванных... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T12:46+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Армия США рассматривает возможность сокращения регулярных сил на 90 тысяч военнослужащих, сообщает американский портал Military.com со ссылкой на неназванных военных чиновников. В марте телеканал CNN сообщал, что Пентагон изучает возможность значительных сокращений в высшем звене командования вооруженных сил США, а также объединения Европейского командования ВС США и Африканского командования и объединение Северного командования Армии США с Южным в единое командование. "Армейское руководство негласно рассматривает возможность масштабного сокращения личного состава вплоть до 90 тысяч военнослужащих регулярных сил. Данный шаг свидетельствует о растущих проблемах с бюджетом в Пентагоне и более серьезном отходе в военной стратегии от европейского направления и борьбы с терроризмом", - говорится в материале на сайте портала. Отмечается, что обсуждаются различные варианты, начиная от сокращения до 420 тысяч военных и заканчивая уменьшением состава до 360 тысяч. При этом в настоящее время армия США насчитывает около 450 тысяч военнослужащих. Пока не понятно, коснутся ли реформы резерва личного состава или национальной гвардии. Как поясняет портал, военные стратеги намерены превратить сухопутные войска США в "более гибкий, специализированный инструмент, лучше подходящий для будущих конфликтов". Ранее газета Washington Post со ссылкой на служебную записку и информированные источники сообщала о том, что администрация американского президента Дональда Трампа поручила Пентагону подготовить планы по ежегодному сокращению бюджета на 8% в течение ближайших пяти лет.
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Вооружения, США, армия, Дональд Трамп
Армия США изучает возможность масштабного сокращения численности войск
Military.com: США могут сократить регулярные силы на 90 тысяч военнослужащих
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Армия США рассматривает возможность сокращения регулярных сил на 90 тысяч военнослужащих, сообщает американский портал Military.com со ссылкой на неназванных военных чиновников.
В марте телеканал CNN сообщал, что Пентагон изучает возможность значительных сокращений в высшем звене командования вооруженных сил США, а также объединения Европейского командования ВС США и Африканского командования и объединение Северного командования Армии США с Южным в единое командование.
"Армейское руководство негласно рассматривает возможность масштабного сокращения личного состава вплоть до 90 тысяч военнослужащих регулярных сил. Данный шаг свидетельствует о растущих проблемах с бюджетом в Пентагоне и более серьезном отходе в военной стратегии от европейского направления и борьбы с терроризмом", - говорится в материале на сайте портала.
Отмечается, что обсуждаются различные варианты, начиная от сокращения до 420 тысяч военных и заканчивая уменьшением состава до 360 тысяч. При этом в настоящее время армия США насчитывает около 450 тысяч военнослужащих.
Пока не понятно, коснутся ли реформы резерва личного состава или национальной гвардии.
Как поясняет портал, военные стратеги намерены превратить сухопутные войска США в "более гибкий, специализированный инструмент, лучше подходящий для будущих конфликтов".
Ранее газета Washington Post со ссылкой на служебную записку и информированные источники сообщала о том, что администрация американского президента Дональда Трампа поручила Пентагону подготовить планы по ежегодному сокращению бюджета на 8% в течение ближайших пяти лет.
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