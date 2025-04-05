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"Автоваз" стал реже привлекать сотрудников к работе в выходные дни - 05.04.2025, ПРАЙМ
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"Автоваз" стал реже привлекать сотрудников к работе в выходные дни
"Автоваз" стал реже привлекать сотрудников к работе в выходные дни - 05.04.2025, ПРАЙМ
"Автоваз" стал реже привлекать сотрудников к работе в выходные дни
"АвтоВАЗ" стал реже привлекать сотрудников к дополнительной работе в выходные дни с этого года, сообщил РИА Новости председатель первичной профсоюзной... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T15:46+0300
2025-04-05T15:46+0300
экономика
бизнес
тольятти
автоваз
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САМАРА, 5 апр - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" стал реже привлекать сотрудников к дополнительной работе в выходные дни с этого года, сообщил РИА Новости председатель первичной профсоюзной организации Сергей Зайцев. Ранее в пятницу в Telegram-каналах появилась информация, что "АвтоВАЗ" якобы планирует приостановить работу завода в Тольятти из-за сокращения продаж и затоваривания складов. В пресс-службе "АвтоВАЗа" сообщали, что завод способен сохранять финансовую стабильность даже в условиях сильного колебания спроса и на сегодняшний день не планирует дополнительных остановок производства, а в мае это будет традиционный корпоративный отпуск. "С этого года снижено количество работ в выходные дни. Понятно, что в прошлом году каждые выходные, каждую субботу завод привлекал (сотрудников, - ред.) к работе. Сейчас иногда привлекают раз-два раза в месяц. Есть объем товарной продукции, которая ждет своего покупателя. Раз у нас есть автомобили, чего ж мы будем каждые выходные выводить дополнительно (сотрудников, - ред.)", - сообщил Зайцев. Продажи автомобилей снизились по сравнению с уровнем прошлого года, добавил Зайцев. Он добавил, что зимой наблюдался спад, который, как правило, есть у автопроизводителей во всем мире. "Сейчас дороги очистились, мы предполагаем, что должны немного подняться продажи", - отметил глава первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа".
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бизнес, тольятти, автоваз, автопром
Экономика, Бизнес, ТОЛЬЯТТИ, АвтоВАЗ, автопром
15:46 05.04.2025
 
"Автоваз" стал реже привлекать сотрудников к работе в выходные дни

"Автоваз" стал реже привлекать сотрудников к работе в выходные дни с 2025 года

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк%Здание завода ОАО "АвтоВАЗ"
%Здание завода ОАО АвтоВАЗ - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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САМАРА, 5 апр - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" стал реже привлекать сотрудников к дополнительной работе в выходные дни с этого года, сообщил РИА Новости председатель первичной профсоюзной организации Сергей Зайцев.
Ранее в пятницу в Telegram-каналах появилась информация, что "АвтоВАЗ" якобы планирует приостановить работу завода в Тольятти из-за сокращения продаж и затоваривания складов.
В пресс-службе "АвтоВАЗа" сообщали, что завод способен сохранять финансовую стабильность даже в условиях сильного колебания спроса и на сегодняшний день не планирует дополнительных остановок производства, а в мае это будет традиционный корпоративный отпуск.
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"С этого года снижено количество работ в выходные дни. Понятно, что в прошлом году каждые выходные, каждую субботу завод привлекал (сотрудников, - ред.) к работе. Сейчас иногда привлекают раз-два раза в месяц. Есть объем товарной продукции, которая ждет своего покупателя. Раз у нас есть автомобили, чего ж мы будем каждые выходные выводить дополнительно (сотрудников, - ред.)", - сообщил Зайцев.
Продажи автомобилей снизились по сравнению с уровнем прошлого года, добавил Зайцев. Он добавил, что зимой наблюдался спад, который, как правило, есть у автопроизводителей во всем мире. "Сейчас дороги очистились, мы предполагаем, что должны немного подняться продажи", - отметил глава первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа".
 
ЭкономикаБизнесТОЛЬЯТТИАвтоВАЗавтопром
 
 
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