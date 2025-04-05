https://1prime.ru/20250405/avtovaz-856413669.html

"Автоваз" стал реже привлекать сотрудников к работе в выходные дни

"Автоваз" стал реже привлекать сотрудников к работе в выходные дни - 05.04.2025, ПРАЙМ

"Автоваз" стал реже привлекать сотрудников к работе в выходные дни

"АвтоВАЗ" стал реже привлекать сотрудников к дополнительной работе в выходные дни с этого года, сообщил РИА Новости председатель первичной профсоюзной... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T15:46+0300

2025-04-05T15:46+0300

2025-04-05T15:46+0300

экономика

бизнес

тольятти

автоваз

автопром

https://cdnn.1prime.ru/img/82871/99/828719997_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_974d48b916ab415cce2e67b16709d85a.jpg

САМАРА, 5 апр - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" стал реже привлекать сотрудников к дополнительной работе в выходные дни с этого года, сообщил РИА Новости председатель первичной профсоюзной организации Сергей Зайцев. Ранее в пятницу в Telegram-каналах появилась информация, что "АвтоВАЗ" якобы планирует приостановить работу завода в Тольятти из-за сокращения продаж и затоваривания складов. В пресс-службе "АвтоВАЗа" сообщали, что завод способен сохранять финансовую стабильность даже в условиях сильного колебания спроса и на сегодняшний день не планирует дополнительных остановок производства, а в мае это будет традиционный корпоративный отпуск. "С этого года снижено количество работ в выходные дни. Понятно, что в прошлом году каждые выходные, каждую субботу завод привлекал (сотрудников, - ред.) к работе. Сейчас иногда привлекают раз-два раза в месяц. Есть объем товарной продукции, которая ждет своего покупателя. Раз у нас есть автомобили, чего ж мы будем каждые выходные выводить дополнительно (сотрудников, - ред.)", - сообщил Зайцев. Продажи автомобилей снизились по сравнению с уровнем прошлого года, добавил Зайцев. Он добавил, что зимой наблюдался спад, который, как правило, есть у автопроизводителей во всем мире. "Сейчас дороги очистились, мы предполагаем, что должны немного подняться продажи", - отметил глава первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа".

https://1prime.ru/20250404/lada-856381208.html

тольятти

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, тольятти, автоваз, автопром