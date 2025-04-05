https://1prime.ru/20250405/babushkin-856405530.html

Игорь Юрьевич Бабушкин. Биографическая справка

Игорь Юрьевич Бабушкин. Биографическая справка - 05.04.2025, ПРАЙМ

Игорь Юрьевич Бабушкин. Биографическая справка

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отмечает в субботу свое 55-летие. | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T01:45+0300

2025-04-05T01:45+0300

2025-04-05T01:45+0300

общество

астраханская область

рф

москва

владимир путин

единая россия

фсб

росимущество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856405530.jpg?1743806719

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отмечает в субботу свое 55-летие. Ниже приводится биографическая справка. Губернатор Астраханской области Игорь Юрьевич Бабушкин родился 5 апреля 1970 года в поселке Каменники Рыбинского района Ярославской области. В 1992 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР (ныне Московское высшее общевойсковое командное училище), в 2002 году – Голицынский военный институт Федеральной пограничной службы РФ (ныне Голицынский пограничный институт Федеральной службы безопасности РФ), в 2014 году – АНО ВПО "Институт менеджмента, экономики и инноваций". В 1992-2012 годах проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных силах РФ и подразделениях ФСБ России. Окончил службу в Федеральном агентстве специального строительства (Спецстрой) в звании полковника. С 2013 по 2018 год был заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). 25 сентября 2018 года был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. 5 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин назначил Игоря Бабушкина временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области. 8 сентября 2019 года Бабушкин победил на выборах губернатора Астраханской области, набрав 75,63% голосов. Семнадцатого сентября 2019 года вступил в должность главы региона. По итогам выборов губернатора Астраханской области, прошедших 6-8 сентября 2024 года, был переизбран на пост главы региона. Его кандидатуру поддержали 78,17% избирателей. Двенадцатого сентября 2024 года официально вступил в должность губернатора Астраханской области. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (2015). Член Высшего совета партии "Единая Россия". Секретарь астраханского регионального отделения партии "Единая Россия", член президиума регионального политического совета партии, член регионального политического совета партии. Награжден орденами Почета, Мужества, различными ведомственными наградами. Женат, есть дочь.

астраханская область

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , астраханская область, рф, москва, владимир путин, единая россия, фсб, росимущество