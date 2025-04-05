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Дмитрий Чернышенко встретился с президентом Кубы - 05.04.2025, ПРАЙМ
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Дмитрий Чернышенко встретился с президентом Кубы
Дмитрий Чернышенко встретился с президентом Кубы - 05.04.2025, ПРАЙМ
Дмитрий Чернышенко встретился с президентом Кубы
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится с рабочим визитом на Кубе, встретился с президентом республики Мигелем Диас-Канелем, передает... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T09:00+0300
2025-04-05T09:00+0300
политика
россия
куба
мировая экономика
дмитрий чернышенко
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ГАВАНА, 5 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится с рабочим визитом на Кубе, встретился с президентом республики Мигелем Диас-Канелем, передает корреспондент РИА Новости. Глава Кубы поблагодарил заместителя председателя правительства РФ за визит, а также за посещение важных исторических мест. "Мы придаем вашему визиту особое значение, учитывая обстоятельства, которые присущи сегодня всему миру. В рамках всего этого мы придаем особое внимание развитию отношений и укреплению нашего сотрудничества, а также значению этих связей для общего противостояния нынешним вызовам", - сказал Мигель Диас-Канель. Вице-премьер выразил благодарность Мигелю Диас-Канелю за теплый прием и гостеприимство. "В этом году исполняется 65 лет со дня восстановления дипломатических отношений между нашими странами - это показатель нашей прочной дружбы. Также мы с нетерпением ждём Вас в Москве в мае на праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Всегда рады видеть Вас в России", – подчеркнул Чернышенко. Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой. Вице-премьер РФ принял участие в 22-ом заседании Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, посетил мемориал лидера кубинской революции Фиделя Кастро и ряд других значимых мест республики.
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россия, куба, мировая экономика, дмитрий чернышенко
Политика, РОССИЯ, КУБА, Мировая экономика, Дмитрий Чернышенко
09:00 05.04.2025
 
Дмитрий Чернышенко встретился с президентом Кубы

Российский вице-премьер встретился с президентом Кубы во время рабочего визита

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости . Виталий Невар
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ГАВАНА, 5 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится с рабочим визитом на Кубе, встретился с президентом республики Мигелем Диас-Канелем, передает корреспондент РИА Новости.
Глава Кубы поблагодарил заместителя председателя правительства РФ за визит, а также за посещение важных исторических мест.
"Мы придаем вашему визиту особое значение, учитывая обстоятельства, которые присущи сегодня всему миру. В рамках всего этого мы придаем особое внимание развитию отношений и укреплению нашего сотрудничества, а также значению этих связей для общего противостояния нынешним вызовам", - сказал Мигель Диас-Канель.
Вице-премьер выразил благодарность Мигелю Диас-Канелю за теплый прием и гостеприимство.
"В этом году исполняется 65 лет со дня восстановления дипломатических отношений между нашими странами - это показатель нашей прочной дружбы. Также мы с нетерпением ждём Вас в Москве в мае на праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Всегда рады видеть Вас в России", – подчеркнул Чернышенко.
Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.
Вице-премьер РФ принял участие в 22-ом заседании Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, посетил мемориал лидера кубинской революции Фиделя Кастро и ряд других значимых мест республики.
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Вчера, 20:38
 
ПолитикаРОССИЯКУБАМировая экономикаДмитрий Чернышенко
 
 
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