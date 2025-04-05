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Донецк подвергся массированной атаке ударных БПЛА - 05.04.2025, ПРАЙМ
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Донецк подвергся массированной атаке ударных БПЛА
Донецк подвергся массированной атаке ударных БПЛА - 05.04.2025, ПРАЙМ
Донецк подвергся массированной атаке ударных БПЛА
Донецк подвергся массированной атаке ударных БПЛА, сообщает управление по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T02:03+0300
2025-04-05T02:03+0300
экономика
общество
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ДОНЕЦК, 5 апр - ПРАЙМ. Донецк подвергся массированной атаке ударных БПЛА, сообщает управление по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. "С 00.50 г.о. Донецк и г.о. Макеевка: массовая атака БПЛА ударного типа", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Как передает корреспондент РИА Новости, над городом более получаса слышно характерное "жужжание" моторных дронов-камикадзе. В центре города прозвучало не менее пяти взрывов.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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общество
Экономика, Общество
02:03 05.04.2025
 
Донецк подвергся массированной атаке ударных БПЛА

Администрация ДНР: Донецк подвергся массированной атаке ударных БПЛА

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ДОНЕЦК, 5 апр - ПРАЙМ. Донецк подвергся массированной атаке ударных БПЛА, сообщает управление по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
"С 00.50 г.о. Донецк и г.о. Макеевка: массовая атака БПЛА ударного типа", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Как передает корреспондент РИА Новости, над городом более получаса слышно характерное "жужжание" моторных дронов-камикадзе. В центре города прозвучало не менее пяти взрывов.
 
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