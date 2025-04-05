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Глава МИД Эстонии высказался о влиянии Венгрии на судьбу российских активов

Глава МИД Эстонии высказался о влиянии Венгрии на судьбу российских активов - 05.04.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Эстонии высказался о влиянии Венгрии на судьбу российских активов

Евросоюз будет вынужден вернуть России замороженные активы, если Венгрия заблокирует в июне решение о продлении их заморозки, заявил министр иностранных дел... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T18:53+0300

2025-04-05T18:53+0300

2025-04-05T18:53+0300

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МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Евросоюз будет вынужден вернуть России замороженные активы, если Венгрия заблокирует в июне решение о продлении их заморозки, заявил министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахна. "У нас есть замороженные… активы в Европе на сумму 240 миллиардов и более. Средства российского Центрального банка в основном находятся в Бельгии. Каждые шесть месяцев мы должны принимать решение о продлении санкций. И каждый раз для этого требуется согласие Венгрии. Если они заблокируют это в июне, то не только истечет срок действия санкций, тогда нам придется передать (президенту России Владимиру – ред.) Путину 240 миллиардов евро", - сказал министр в интервью изданию Rheinische Post. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

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