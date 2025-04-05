https://1prime.ru/20250405/estoniya-856416505.html
Глава МИД Эстонии высказался о влиянии Венгрии на судьбу российских активов
Глава МИД Эстонии высказался о влиянии Венгрии на судьбу российских активов - 05.04.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Эстонии высказался о влиянии Венгрии на судьбу российских активов
Евросоюз будет вынужден вернуть России замороженные активы, если Венгрия заблокирует в июне решение о продлении их заморозки, заявил министр иностранных дел... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T18:53+0300
2025-04-05T18:53+0300
2025-04-05T18:53+0300
экономика
венгрия
эстония
рф
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/26/841362699_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_95086e9b05a2560bbb120251d5a3a4c6.jpg
МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Евросоюз будет вынужден вернуть России замороженные активы, если Венгрия заблокирует в июне решение о продлении их заморозки, заявил министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахна. "У нас есть замороженные… активы в Европе на сумму 240 миллиардов и более. Средства российского Центрального банка в основном находятся в Бельгии. Каждые шесть месяцев мы должны принимать решение о продлении санкций. И каждый раз для этого требуется согласие Венгрии. Если они заблокируют это в июне, то не только истечет срок действия санкций, тогда нам придется передать (президенту России Владимиру – ред.) Путину 240 миллиардов евро", - сказал министр в интервью изданию Rheinische Post. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://1prime.ru/20250331/aktivy-856261005.html
венгрия
эстония
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/26/841362699_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a70f6b3085fa69cf168908bb19014b73.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, эстония, рф, ес
Экономика, ВЕНГРИЯ, ЭСТОНИЯ, РФ, ЕС
Глава МИД Эстонии высказался о влиянии Венгрии на судьбу российских активов
Глава МИД Эстонии: позиция Венгрии может вынудить ЕС вернуть России замороженные средства
МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Евросоюз будет вынужден вернуть России замороженные активы, если Венгрия заблокирует в июне решение о продлении их заморозки, заявил министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахна.
"У нас есть замороженные… активы в Европе на сумму 240 миллиардов и более. Средства российского Центрального банка в основном находятся в Бельгии. Каждые шесть месяцев мы должны принимать решение о продлении санкций. И каждый раз для этого требуется согласие Венгрии. Если они заблокируют это в июне, то не только истечет срок действия санкций, тогда нам придется передать (президенту России Владимиру – ред.) Путину 240 миллиардов евро", - сказал министр в интервью изданию Rheinische Post.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Шесть стран и Каллас сделали заявление о замороженных российских активах
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.