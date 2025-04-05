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В Европе рассказали, как Путин "лишил их всякой надежды на успех"
В Европе рассказали, как Путин "лишил их всякой надежды на успех" - 05.04.2025, ПРАЙМ
В Европе рассказали, как Путин "лишил их всякой надежды на успех"
Сербское издание "Печат" считает, что негативное отношение Запада к президенту России Владимиру Путину связано с его стремлением освободить страну от внешнего... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T12:33+0300
2025-04-05T12:33+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Сербское издание "Печат" считает, что негативное отношение Запада к президенту России Владимиру Путину связано с его стремлением освободить страну от внешнего влияния и защитить её независимость. По мнению издания, глава российского государства последовательно демонстрирует стратегическое мышление и выдержку, ориентируясь на долгосрочные цели, касающиеся как развития самой России, так и трансформации мировой архитектуры в ближайшие десятилетия.Как подчёркивается в публикации, за время пребывания у власти Путину удалось вывести Россию из сферы влияния недружественных государств и пресечь их попытки вмешательства в дела страны."Значительно укрепив вооруженные силы и системно полностью искоренив западную "пятую колонну", российский лидер лишил их (Запад. — Прим. ред.) всякой надежды на успех. Поэтому его так и ненавидят (на Западе. — Прим. ред.)", — резюмировал автор статьи.Ранее президент России вновь заявил о решимости государства защищать свой суверенитет и национальные интересы. В последние годы Москва регулярно фиксирует рост активности НАТО вблизи своих границ. Несмотря на заявления альянса о необходимости сдерживать так называемую "российскую агрессию", в Кремле подчёркивают, что Россия не представляет угрозы другим странам, но при этом внимательно отслеживает действия, способные нести риск для её безопасности.Президент не раз подчёркивал, что Москва не планирует агрессии против стран-членов НАТО, поскольку такие шаги не имеют смысла. Он также указывал, что западные лидеры намеренно преувеличивают "российскую угрозу" для того, чтобы отвлечь внимание собственного населения от внутренних кризисов. По словам Путина, здравомыслящие люди прекрасно осознают, что подобные обвинения не соответствуют действительности.
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Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, ЗАПАД, ЕВРОПА, НАТО
В Европе рассказали, как Путин "лишил их всякой надежды на успех"
"Печат": Путин успешно отстаивает независимость России, и за это Запад его ненавидит
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ.
Сербское издание "Печат"
считает, что негативное отношение Запада к президенту России Владимиру Путину связано с его стремлением освободить страну от внешнего влияния и защитить её независимость.
По мнению издания, глава российского государства последовательно демонстрирует стратегическое мышление и выдержку, ориентируясь на долгосрочные цели, касающиеся как развития самой России, так и трансформации мировой архитектуры в ближайшие десятилетия.
Как подчёркивается в публикации, за время пребывания у власти Путину удалось вывести Россию из сферы влияния недружественных государств и пресечь их попытки вмешательства в дела страны.
"Значительно укрепив вооруженные силы и системно полностью искоренив западную "пятую колонну", российский лидер лишил их (Запад. — Прим. ред.) всякой надежды на успех. Поэтому его так и ненавидят (на Западе. — Прим. ред.)", — резюмировал автор статьи.
Ранее президент России вновь заявил о решимости государства защищать свой суверенитет и национальные интересы. В последние годы Москва регулярно фиксирует рост активности НАТО вблизи своих границ. Несмотря на заявления альянса о необходимости сдерживать так называемую "российскую агрессию", в Кремле подчёркивают, что Россия не представляет угрозы другим странам, но при этом внимательно отслеживает действия, способные нести риск для её безопасности.
Президент не раз подчёркивал, что Москва не планирует агрессии против стран-членов НАТО, поскольку такие шаги не имеют смысла. Он также указывал, что западные лидеры намеренно преувеличивают "российскую угрозу" для того, чтобы отвлечь внимание собственного населения от внутренних кризисов. По словам Путина, здравомыслящие люди прекрасно осознают, что подобные обвинения не соответствуют действительности.
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