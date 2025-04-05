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Глава фракции Европарламента заявил о начале нового миропорядка - 05.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава фракции Европарламента заявил о начале нового миропорядка
Глава фракции Европарламента заявил о начале нового миропорядка - 05.04.2025, ПРАЙМ
Глава фракции Европарламента заявил о начале нового миропорядка
Руководитель крупнейшей фракции Европейского парламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер заявил, что в мире складывается новый порядок,... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T13:02+0300
2025-04-05T13:02+0300
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МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Руководитель крупнейшей фракции Европейского парламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер заявил, что в мире складывается новый порядок, сформировавшийся на фоне существенных изменений во внешнеполитическом курсе Соединённых Штатов.По его мнению, администрация президента США Дональда Трампа начала ставить под сомнение ключевые принципы международных отношений без очевидных оснований. Вебер выразил опасение, что прежняя внешнеполитическая линия Вашингтона может не вернуться, а Европа, как он считает, оказалась в условиях нового мирового порядка. Он также указал, что Трамп воспринимает европейских союзников скорее как конкурентов, на что указывают, в частности, его решения в области таможенной политики.Вебер охарактеризовал введение Соединёнными Штатами повышенных импортных пошлин как "чёрный день" и серьёзную ошибку. При этом он подчеркнул, что Евросоюз не намерен подчиняться Вашингтону, поскольку обладает сопоставимым экономическим потенциалом. Он призвал страны ЕС к проактивной торговой политике, направленной на укрепление сотрудничества с другими регионами мира и заключение так называемых "антитрамповских" соглашений."Действия Трампа приводят к тому, что во всем мире дистанцируются от Вашингтона. Все ищут новых партнеров. ЕС может стать маяком справедливой, основанной на правилах торговли. Евро также может усилиться как мировая валюта. Но Европа должна сейчас делать то, что от нее ожидают. Мы должны заключить соглашение с Меркосур, то есть с Южной Америкой, добиться (заключения – ред) торгового соглашения с Индией. Эти новые торговые соглашения являются антитрамповскими соглашениями", - заявил политик. Ранее Дональд Трамп анонсировал введение "взаимных" импортных пошлин, начальная ставка которых составляет 10%. Однако для ряда стран предусмотрены более высокие тарифы, рассчитанные с учётом объёма торгового дефицита США с соответствующими государствами. В отношении товаров из Европейского союза, например, применяются ставки в размере 20%. Сам Трамп охарактеризовал такую политику как шаг к "экономической независимости" Соединённых Штатов, способный мобилизовать значительные финансовые ресурсы для сокращения государственного долга.
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сша, ес, европа, пошлины, мировая экономика
Экономика, США, ЕС, ЕВРОПА, пошлины, Мировая экономика
13:02 05.04.2025
 
Глава фракции Европарламента заявил о начале нового миропорядка

Вебер: внешняя политика Трампа породила начало нового миропорядка

© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMANDФлаги Евросоюза, Франция
Флаги Евросоюза, Франция
© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMAND
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МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Руководитель крупнейшей фракции Европейского парламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер заявил, что в мире складывается новый порядок, сформировавшийся на фоне существенных изменений во внешнеполитическом курсе Соединённых Штатов.
По его мнению, администрация президента США Дональда Трампа начала ставить под сомнение ключевые принципы международных отношений без очевидных оснований. Вебер выразил опасение, что прежняя внешнеполитическая линия Вашингтона может не вернуться, а Европа, как он считает, оказалась в условиях нового мирового порядка. Он также указал, что Трамп воспринимает европейских союзников скорее как конкурентов, на что указывают, в частности, его решения в области таможенной политики.
Вебер охарактеризовал введение Соединёнными Штатами повышенных импортных пошлин как "чёрный день" и серьёзную ошибку. При этом он подчеркнул, что Евросоюз не намерен подчиняться Вашингтону, поскольку обладает сопоставимым экономическим потенциалом. Он призвал страны ЕС к проактивной торговой политике, направленной на укрепление сотрудничества с другими регионами мира и заключение так называемых "антитрамповских" соглашений.
"Действия Трампа приводят к тому, что во всем мире дистанцируются от Вашингтона. Все ищут новых партнеров. ЕС может стать маяком справедливой, основанной на правилах торговли. Евро также может усилиться как мировая валюта. Но Европа должна сейчас делать то, что от нее ожидают. Мы должны заключить соглашение с Меркосур, то есть с Южной Америкой, добиться (заключения – ред) торгового соглашения с Индией. Эти новые торговые соглашения являются антитрамповскими соглашениями", - заявил политик.
Ранее Дональд Трамп анонсировал введение "взаимных" импортных пошлин, начальная ставка которых составляет 10%. Однако для ряда стран предусмотрены более высокие тарифы, рассчитанные с учётом объёма торгового дефицита США с соответствующими государствами. В отношении товаров из Европейского союза, например, применяются ставки в размере 20%. Сам Трамп охарактеризовал такую политику как шаг к "экономической независимости" Соединённых Штатов, способный мобилизовать значительные финансовые ресурсы для сокращения государственного долга.
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