https://1prime.ru/20250405/finlyandiya-856415012.html

МИД Финляндии оценила отношения с Россией

МИД Финляндии оценила отношения с Россией - 05.04.2025, ПРАЙМ

МИД Финляндии оценила отношения с Россией

Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен заявила, что Хельсинки не рассматривает Россию в качестве противника, однако считает, что для... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T16:36+0300

2025-04-05T16:36+0300

2025-04-05T16:36+0300

политика

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен заявила, что Хельсинки не рассматривает Россию в качестве противника, однако считает, что для восстановления нормальных отношений с Москвой пока не пришло время. В эфире национального телерадиовещателя Yle министр подчеркнула, что Финляндия не видит в России врага, но возвращение к диалогу возможно лишь при соблюдении международного права.Кроме того, Валтонен отметила, что говорить о нормализации отношений с Россией можно будет только тогда, когда она "вернется к соблюдению международного права"."Мы надеемся на добрососедские отношения, но это время еще не настало", - сказала она, добавив, что на данный момент приоритетом остаётся поддержка Украины, усиление санкционного давления на Россию и укрепление собственной обороноспособности.Ранее президент Финляндии Александр Стубб также затронул тему восстановления диалога с Россией, заявив о необходимости моральной подготовки к такому шагу. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Москва всегда выступает за развитие добрососедских и взаимовыгодных отношений, в том числе с Финляндией, но только при наличии встречного желания со стороны партнёров.Отношения между Москвой и Хельсинки существенно ухудшились в последние годы, особенно после вступления Финляндии в НАТО. В России сочли этот шаг нецелесообразным с точки зрения безопасности самой Финляндии, подчеркнув, что на границе с альянсом появятся российские войска и системы вооружения. Дополнительное напряжение вызвало решение финских властей закрыть границу с Россией, обвинив Москву в якобы организованной отправке мигрантов — эти обвинения в Кремле неоднократно отвергали, называя их проявлением двойных стандартов.По словам посла России в Хельсинки Павла Кузнецова, нынешний уровень отношений между двумя странами можно охарактеризовать как полный разрыв. Он отметил, что в истории российско-финляндских связей еще не было настолько глубокой изоляции — даже перед Второй Мировой войной.

https://1prime.ru/20250403/finlyandiya-856347158.html

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россия, финляндия, хельсинки, международные отношения, дмитрий песков, мид, нато