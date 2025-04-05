Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Финляндии оценила отношения с Россией - 05.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250405/finlyandiya-856415012.html
МИД Финляндии оценила отношения с Россией
МИД Финляндии оценила отношения с Россией - 05.04.2025, ПРАЙМ
МИД Финляндии оценила отношения с Россией
Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен заявила, что Хельсинки не рассматривает Россию в качестве противника, однако считает, что для... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T16:36+0300
2025-04-05T16:36+0300
политика
россия
финляндия
хельсинки
международные отношения
дмитрий песков
мид
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен заявила, что Хельсинки не рассматривает Россию в качестве противника, однако считает, что для восстановления нормальных отношений с Москвой пока не пришло время. В эфире национального телерадиовещателя Yle министр подчеркнула, что Финляндия не видит в России врага, но возвращение к диалогу возможно лишь при соблюдении международного права.Кроме того, Валтонен отметила, что говорить о нормализации отношений с Россией можно будет только тогда, когда она "вернется к соблюдению международного права"."Мы надеемся на добрососедские отношения, но это время еще не настало", - сказала она, добавив, что на данный момент приоритетом остаётся поддержка Украины, усиление санкционного давления на Россию и укрепление собственной обороноспособности.Ранее президент Финляндии Александр Стубб также затронул тему восстановления диалога с Россией, заявив о необходимости моральной подготовки к такому шагу. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Москва всегда выступает за развитие добрососедских и взаимовыгодных отношений, в том числе с Финляндией, но только при наличии встречного желания со стороны партнёров.Отношения между Москвой и Хельсинки существенно ухудшились в последние годы, особенно после вступления Финляндии в НАТО. В России сочли этот шаг нецелесообразным с точки зрения безопасности самой Финляндии, подчеркнув, что на границе с альянсом появятся российские войска и системы вооружения. Дополнительное напряжение вызвало решение финских властей закрыть границу с Россией, обвинив Москву в якобы организованной отправке мигрантов — эти обвинения в Кремле неоднократно отвергали, называя их проявлением двойных стандартов.По словам посла России в Хельсинки Павла Кузнецова, нынешний уровень отношений между двумя странами можно охарактеризовать как полный разрыв. Он отметил, что в истории российско-финляндских связей еще не было настолько глубокой изоляции — даже перед Второй Мировой войной.
https://1prime.ru/20250403/finlyandiya-856347158.html
финляндия
хельсинки
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1b570e19399aa359e3a1b0f5bd9a91b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финляндия, хельсинки, международные отношения, дмитрий песков, мид, нато
Политика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Хельсинки, международные отношения, Дмитрий Песков, МИД, НАТО
16:36 05.04.2025
 
МИД Финляндии оценила отношения с Россией

МИД Валтонен: Финляндия не считает Россию врагом, но сближаться пока не готова

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен заявила, что Хельсинки не рассматривает Россию в качестве противника, однако считает, что для восстановления нормальных отношений с Москвой пока не пришло время.
В эфире национального телерадиовещателя Yle министр подчеркнула, что Финляндия не видит в России врага, но возвращение к диалогу возможно лишь при соблюдении международного права.
Кроме того, Валтонен отметила, что говорить о нормализации отношений с Россией можно будет только тогда, когда она "вернется к соблюдению международного права".
"Мы надеемся на добрососедские отношения, но это время еще не настало", - сказала она, добавив, что на данный момент приоритетом остаётся поддержка Украины, усиление санкционного давления на Россию и укрепление собственной обороноспособности.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб также затронул тему восстановления диалога с Россией, заявив о необходимости моральной подготовки к такому шагу. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Москва всегда выступает за развитие добрососедских и взаимовыгодных отношений, в том числе с Финляндией, но только при наличии встречного желания со стороны партнёров.
Отношения между Москвой и Хельсинки существенно ухудшились в последние годы, особенно после вступления Финляндии в НАТО. В России сочли этот шаг нецелесообразным с точки зрения безопасности самой Финляндии, подчеркнув, что на границе с альянсом появятся российские войска и системы вооружения. Дополнительное напряжение вызвало решение финских властей закрыть границу с Россией, обвинив Москву в якобы организованной отправке мигрантов — эти обвинения в Кремле неоднократно отвергали, называя их проявлением двойных стандартов.
По словам посла России в Хельсинки Павла Кузнецова, нынешний уровень отношений между двумя странами можно охарактеризовать как полный разрыв. Он отметил, что в истории российско-финляндских связей еще не было настолько глубокой изоляции — даже перед Второй Мировой войной.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
Глава МИД Финляндии уверена, что страны НАТО выйдут из торговой войны
3 апреля, 12:46
 
ПолитикаРОССИЯФИНЛЯНДИЯХельсинкимеждународные отношенияДмитрий ПесковМИДНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала