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Премьер Франции оценил потери своей страны от политики Трампа - 05.04.2025, ПРАЙМ
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Премьер Франции оценил потери своей страны от политики Трампа
Премьер Франции оценил потери своей страны от политики Трампа - 05.04.2025, ПРАЙМ
Премьер Франции оценил потери своей страны от политики Трампа
Политика президента США Дональда Трампа, который распорядился ввести пошлины на импорт из других стран, может обойтись Франции более чем в 0,5% ВВП, считает... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T21:11+0300
2025-04-05T21:11+0300
экономика
сша
франция
дональд трамп
мировая экономика
пошлины
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Политика президента США Дональда Трампа, который распорядился ввести пошлины на импорт из других стран, может обойтись Франции более чем в 0,5% ВВП, считает французский премьер-министр Франсуа Байру. "Риск потери рабочих мест абсолютно велик, как и риск экономического спада, остановки инвестиций. Последствия будут значительными: политика Трампа может стоить нам более 0,5% ВВП. Многие думают, что Дональд Трамп отступит, но гарантий для этого нет. Однако вызванная им дестабилизация надолго ослабит мировую экономику", - заявил премьер в интервью газете Parisien. По его мнению, решение Трампа "чрезвычайно серьезно" и приведет к "глобальному кризису", от которого, как считает Байру, первыми пострадают американцы. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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сша, франция, дональд трамп, мировая экономика, пошлины
Экономика, США, ФРАНЦИЯ, Дональд Трамп, Мировая экономика, пошлины
21:11 05.04.2025
 
Премьер Франции оценил потери своей страны от политики Трампа

Байру: политика Трампа может обойтись Франции более чем в 0,5% ВВП

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЕлисейский дворец в Париже
Елисейский дворец в Париже - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Политика президента США Дональда Трампа, который распорядился ввести пошлины на импорт из других стран, может обойтись Франции более чем в 0,5% ВВП, считает французский премьер-министр Франсуа Байру.
"Риск потери рабочих мест абсолютно велик, как и риск экономического спада, остановки инвестиций. Последствия будут значительными: политика Трампа может стоить нам более 0,5% ВВП. Многие думают, что Дональд Трамп отступит, но гарантий для этого нет. Однако вызванная им дестабилизация надолго ослабит мировую экономику", - заявил премьер в интервью газете Parisien.
По его мнению, решение Трампа "чрезвычайно серьезно" и приведет к "глобальному кризису", от которого, как считает Байру, первыми пострадают американцы.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль макрон - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2025
Стармер и Макрон высказались о возможных ответах на пошлины США
18:54
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
 
ЭкономикаСШАФРАНЦИЯДональд ТрампМировая экономикапошлины
 
 
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