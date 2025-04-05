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Премьер Тюрингии: можно представить возвращение ФРГ к российскому газу - 05.04.2025, ПРАЙМ
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Премьер Тюрингии: можно представить возвращение ФРГ к российскому газу
Премьер Тюрингии: можно представить возвращение ФРГ к российскому газу - 05.04.2025, ПРАЙМ
Премьер Тюрингии: можно представить возвращение ФРГ к российскому газу
Премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия Марио Фогт заявил, что может себе представить возобновление поставок российского газа в Германию, а также... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T16:22+0300
2025-04-05T16:22+0300
энергетика
газ
германия
рф
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ес
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МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия Марио Фогт заявил, что может себе представить возобновление поставок российского газа в Германию, а также призвал власти ФРГ отказаться от "наивной" и "морализаторской" политики в пользу защиты интересов страны. "Это можно себе представить", - сказал политик в ответ на вопрос о вероятности возвращения Германии к российскому газу в ходе интервью газете Berliner Zeitung. Однако возобновление поставок возможно только после завершения конфликта на Украине, отметил Фогт, который является членом Христианско-демократического союза (ХДС). Лидер этой партии и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц сможет "на равных" с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом вести переговоры о дипломатическом урегулировании кризиса, отстаивая интересы Германии, добавил политик. Кроме того, премьер раскритиковал деятельность предыдущего немецкого правительства. "Три года морализаторской внешней политики – и куда нас это привело? Сейчас речь идет о том, чтобы решительно отстаивать интересы Германии и Европы. Сейчас мы переживаем возрождение Realpolitik (реальной политики – ред.), когда другие государства действуют, четко руководствуясь своими интересами. Самое время и нам отбросить нашу наивность", - заявил Фогт. Он добавил, что и смягчение санкций в отношении России "необходимо будет обсуждать". Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что необходимо вести дискуссию о смягчении невыгодного для европейцев санкционного режима в отношении России. Он также сказал, что может представить себе начало диалога между президентом России Владимиром Путиным и вероятным будущим канцлером Германии Фридрихом Мерцем, но для этого Берлин должен быть способным что-то предложить Москве. Члены ХДС Ян Хайниш и Томас Барайс, которые принимают участие в переговорах о формировании правящей коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ), ранее уже говорили о возможности возвращения к закупке газа из России после мирного урегулирования украинского конфликта. Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского газа, передавало в октябре 2024 года агентство Блумберг. По его оценкам, несмотря на планы ЕС отказаться от "голубого топлива" из РФ к 2027 году, его поставки перестали сокращаться и "зависимость сейчас немного возрастает". В 2024 году РФ обеспечивала около 20% всего газового импорта ЕС, а в 2023 году - 15%. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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газ, германия, рф, владимир путин, ес
Энергетика, Газ, ГЕРМАНИЯ, РФ, Владимир Путин, ЕС
16:22 05.04.2025
 
Премьер Тюрингии: можно представить возвращение ФРГ к российскому газу

Премьер Тюрингии заявил, что может себе представить возвращение ФРГ к российскому газу

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия Марио Фогт заявил, что может себе представить возобновление поставок российского газа в Германию, а также призвал власти ФРГ отказаться от "наивной" и "морализаторской" политики в пользу защиты интересов страны.
"Это можно себе представить", - сказал политик в ответ на вопрос о вероятности возвращения Германии к российскому газу в ходе интервью газете Berliner Zeitung.
Однако возобновление поставок возможно только после завершения конфликта на Украине, отметил Фогт, который является членом Христианско-демократического союза (ХДС). Лидер этой партии и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц сможет "на равных" с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом вести переговоры о дипломатическом урегулировании кризиса, отстаивая интересы Германии, добавил политик. Кроме того, премьер раскритиковал деятельность предыдущего немецкого правительства.
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"Мерц оказался тряпкой". Германия снова захотела покупать газ у России
2 апреля, 16:28
"Три года морализаторской внешней политики – и куда нас это привело? Сейчас речь идет о том, чтобы решительно отстаивать интересы Германии и Европы. Сейчас мы переживаем возрождение Realpolitik (реальной политики – ред.), когда другие государства действуют, четко руководствуясь своими интересами. Самое время и нам отбросить нашу наивность", - заявил Фогт.
Он добавил, что и смягчение санкций в отношении России "необходимо будет обсуждать".
Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что необходимо вести дискуссию о смягчении невыгодного для европейцев санкционного режима в отношении России. Он также сказал, что может представить себе начало диалога между президентом России Владимиром Путиным и вероятным будущим канцлером Германии Фридрихом Мерцем, но для этого Берлин должен быть способным что-то предложить Москве.
Члены ХДС Ян Хайниш и Томас Барайс, которые принимают участие в переговорах о формировании правящей коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ), ранее уже говорили о возможности возвращения к закупке газа из России после мирного урегулирования украинского конфликта.
Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского газа, передавало в октябре 2024 года агентство Блумберг. По его оценкам, несмотря на планы ЕС отказаться от "голубого топлива" из РФ к 2027 году, его поставки перестали сокращаться и "зависимость сейчас немного возрастает". В 2024 году РФ обеспечивала около 20% всего газового импорта ЕС, а в 2023 году - 15%.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
 
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