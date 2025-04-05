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Глава РФПИ заявил, что покидает США

Глава РФПИ заявил, что покидает США - 05.04.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ заявил, что покидает США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T06:28+0300

2025-04-05T06:28+0300

2025-04-05T06:28+0300

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что покидает США, и поблагодарил принимавшую его сторону за позитивные, искренние и конструктивные встречи. "Покидая США, я хотел бы поблагодарить всех за позитивный, искренний и конструктивный визит", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. Также он поблагодарил соцсеть за верификацию своего аккаунта. Ранее Дмитриев сообщил журналистам, что последние несколько дней по поручению президента РФ он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации президента Дональда Трампа. По словам Дмитриева, в ходе переговоров обсуждалось много вопросов по восстановлению отношений России и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.

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мировая экономика, сша, рф, москва, кирилл дмитриев, дональд трамп