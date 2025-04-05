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Гонконг не планирует принимать меры в отношении США из-за пошлин против КНР
Гонконг не планирует принимать меры в отношении США из-за пошлин против КНР - 05.04.2025, ПРАЙМ
Гонконг не планирует принимать меры в отношении США из-за пошлин против КНР
Власти Гонконга не планируют вводить меры в ответ на пошлины, которые США наложили на Китай, сообщил финансовый секретарь Гонконга Чэнь Маобо. | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T18:46+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Власти Гонконга не планируют вводить меры в ответ на пошлины, которые США наложили на Китай, сообщил финансовый секретарь Гонконга Чэнь Маобо. "Я думаю, нам следовало бы оставаться свободными и открытыми там, где многосторонняя торговая экономика, основанная на правилах, будет нашим ядром. Мы должны поддерживать это", - приводит китайское издание South China Morning Post слова Чэнь Маобо. Ранее китайское правительство заявило, что давление и угрозы не являются правильным способом взаимодействия с КНР, Китай продолжит принимать решительные меры для защиты своего суверенитета и интересов развития. В пятницу Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Такое решение китайского регулятора стало ответным шагом на схожие действия американских властей. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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гонконг, сша, китай, дональд трамп, мировая экономика
Экономика, ГОНКОНГ, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Мировая экономика
Гонконг не планирует принимать меры в отношении США из-за пошлин против КНР
Гонконг не планирует принимать меры в отношении США из-за пошлин против Китая
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Власти Гонконга не планируют вводить меры в ответ на пошлины, которые США наложили на Китай, сообщил финансовый секретарь Гонконга Чэнь Маобо.
"Я думаю, нам следовало бы оставаться свободными и открытыми там, где многосторонняя торговая экономика, основанная на правилах, будет нашим ядром. Мы должны поддерживать это", - приводит китайское издание South China Morning Post слова Чэнь Маобо.
Ранее китайское правительство заявило, что давление и угрозы не являются правильным способом взаимодействия с КНР, Китай продолжит принимать решительные меры для защиты своего суверенитета и интересов развития. В пятницу Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Такое решение китайского регулятора стало ответным шагом на схожие действия американских властей.
Трамп на фоне ответных пошлин заявил, что Китай "запаниковал"
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.