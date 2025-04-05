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Индия заявила о реструктуризации долга Шри-Ланки

Индия заявила о реструктуризации долга Шри-Ланки - 05.04.2025, ПРАЙМ

Индия заявила о реструктуризации долга Шри-Ланки

Индия реструктуризирует долг Шри-Ланки и снизит процентные ставки, заявил индийский премьер Нарендра Моди в ходе пресс-конференции с президентом островного... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T13:17+0300

2025-04-05T13:17+0300

2025-04-05T13:17+0300

экономика

шри-ланка

индия

нарендра моди

мировая экономика

реструктуризация долга

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 апр - ПРАЙМ. Индия реструктуризирует долг Шри-Ланки и снизит процентные ставки, заявил индийский премьер Нарендра Моди в ходе пресс-конференции с президентом островного государства Анурой Кумарой Диссанаяке. Моди прибыл в Коломбо в пятницу вечером с двухдневным визитом. Премьер Индии впервые посещает Шри-Ланку после того, как в 2024 году выборы выиграл оппозиционный на тот момент альянс "Национальной народной власти" и его лидер Диссанаяке. "Только за последние шесть месяцев мы конвертировали более 100 миллионов долларов из займов в гранты. Наше двустороннее соглашение о реструктуризации долга окажет немедленную помощь и облегчение народу Шри-Ланки. Сегодня мы также приняли решение снизить процентные ставки.... На социально-экономическое развитие восточных провинций будет предоставлен пакет поддержки в размере около 2,4 миллиарда ланкийских рупий (8,8 миллиона долларов)", - сказал Моди. Индийский премьер также отметил, что приветствует "важное соглашение о сотрудничестве в области обороны" между Индией и Шри-Ланкой, подписанное по итогам переговоров. Оно будет охватывать обмен военными офицерами и информацией, обучение, штабные переговоры между родами войск двух стран, а также сотрудничество в области оборонных технологий и исследований. Соглашение будет действовать в течение пяти лет, уточнил Моди. Кроме того, обе стороны подписали пакт о развитии Тринкомали как энергетического центра.

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шри-ланка, индия, нарендра моди, мировая экономика, реструктуризация долга