Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Клиент букмекерской конторы проиграл иск с требованием вывести выигрыш - 05.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250405/isk-856409147.html
Клиент букмекерской конторы проиграл иск с требованием вывести выигрыш
Клиент букмекерской конторы проиграл иск с требованием вывести выигрыш - 05.04.2025, ПРАЙМ
Клиент букмекерской конторы проиграл иск с требованием вывести выигрыш
Клиент российской букмекерской конторы проиграл иск, в котором оспаривал отказ вывести выигранные 711 тысяч рублей из-за использования банковской карты брата,... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T09:20+0300
2025-04-05T09:20+0300
финансы
букмекеры
букмекерские конторы
иск
суд
https://cdnn.1prime.ru/img/83209/04/832090469_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ac7d5064ab6fe31dc6cc43216f714c0c.jpg
МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Клиент российской букмекерской конторы проиграл иск, в котором оспаривал отказ вывести выигранные 711 тысяч рублей из-за использования банковской карты брата, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что мужчина, вложив 395 тысяч рублей, выиграл в букмекерской конторе на ставках на спортивные события 1 миллион 100 тысяч рублей, однако для вывода использовал банковскую карту двоюродного брата. В суде заявитель не оспаривал данный факт, подтверждал, что с этой же карты пополнял счет в конторе. Букмекерская организация, усмотрев в его действиях нарушения, вернула ему 395 тысяч рублей, т.е. сумму вложенных средств, но аннулировала все выигранные деньги, те самые 711 тысяч. При этом и 395 тысяч рублей были заблокированы, но уже в системе ЕЦУПС (Единый центр учета переводов ставок) – из-за нарушения условий оферты и по тем же основаниям. Суд, изучив доводы сторон, пришел к выводу, что истец принял участие в азартной игре добровольно, на условиях, опубликованных на сайте организатора, нарушение условий произошло именно с его стороны. В этой связи в удовлетворении исковых требований мужчине было отказано.
https://1prime.ru/20250326/moshenniki-856113719.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83209/04/832090469_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_ac628ff87cecb7c648ce9dffd5402ed5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, букмекеры, букмекерские конторы, иск, суд
Финансы, букмекеры, букмекерские конторы, иск, суд
09:20 05.04.2025
 
Клиент букмекерской конторы проиграл иск с требованием вывести выигрыш

Клиент букмекерской конторы проиграл иск с требованием вывести 711 тысяч рублей выигрыша

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкбукмекер
букмекер - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Клиент российской букмекерской конторы проиграл иск, в котором оспаривал отказ вывести выигранные 711 тысяч рублей из-за использования банковской карты брата, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что мужчина, вложив 395 тысяч рублей, выиграл в букмекерской конторе на ставках на спортивные события 1 миллион 100 тысяч рублей, однако для вывода использовал банковскую карту двоюродного брата.
В суде заявитель не оспаривал данный факт, подтверждал, что с этой же карты пополнял счет в конторе. Букмекерская организация, усмотрев в его действиях нарушения, вернула ему 395 тысяч рублей, т.е. сумму вложенных средств, но аннулировала все выигранные деньги, те самые 711 тысяч.
При этом и 395 тысяч рублей были заблокированы, но уже в системе ЕЦУПС (Единый центр учета переводов ставок) – из-за нарушения условий оферты и по тем же основаниям.
Суд, изучив доводы сторон, пришел к выводу, что истец принял участие в азартной игре добровольно, на условиях, опубликованных на сайте организатора, нарушение условий произошло именно с его стороны. В этой связи в удовлетворении исковых требований мужчине было отказано.
Презентация, посвященная запуску культурной программы Пушкинская карта - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
Мошенники использовали "Пушкинские карты" для кражи средств
26 марта, 11:51
 
Финансыбукмекерыбукмекерские конторыисксуд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала