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Клиент букмекерской конторы проиграл иск с требованием вывести выигрыш

Клиент букмекерской конторы проиграл иск с требованием вывести выигрыш - 05.04.2025, ПРАЙМ

Клиент букмекерской конторы проиграл иск с требованием вывести выигрыш

Клиент российской букмекерской конторы проиграл иск, в котором оспаривал отказ вывести выигранные 711 тысяч рублей из-за использования банковской карты брата,... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T09:20+0300

2025-04-05T09:20+0300

2025-04-05T09:20+0300

финансы

букмекеры

букмекерские конторы

иск

суд

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МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Клиент российской букмекерской конторы проиграл иск, в котором оспаривал отказ вывести выигранные 711 тысяч рублей из-за использования банковской карты брата, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что мужчина, вложив 395 тысяч рублей, выиграл в букмекерской конторе на ставках на спортивные события 1 миллион 100 тысяч рублей, однако для вывода использовал банковскую карту двоюродного брата. В суде заявитель не оспаривал данный факт, подтверждал, что с этой же карты пополнял счет в конторе. Букмекерская организация, усмотрев в его действиях нарушения, вернула ему 395 тысяч рублей, т.е. сумму вложенных средств, но аннулировала все выигранные деньги, те самые 711 тысяч. При этом и 395 тысяч рублей были заблокированы, но уже в системе ЕЦУПС (Единый центр учета переводов ставок) – из-за нарушения условий оферты и по тем же основаниям. Суд, изучив доводы сторон, пришел к выводу, что истец принял участие в азартной игре добровольно, на условиях, опубликованных на сайте организатора, нарушение условий произошло именно с его стороны. В этой связи в удовлетворении исковых требований мужчине было отказано.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, букмекеры, букмекерские конторы, иск, суд