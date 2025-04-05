https://1prime.ru/20250405/kanada-856415653.html

Экс-глава МИД ФРГ предложил предоставить Канаде членство в ЕС

Экс-глава МИД ФРГ предложил предоставить Канаде членство в ЕС - 05.04.2025, ПРАЙМ

Экс-глава МИД ФРГ предложил предоставить Канаде членство в ЕС

Канада должна получить возможность войти в Евросоюз на фоне предложений американского президента Дональда Трампа о ее присоединении к США, заявил бывший министр | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T17:31+0300

2025-04-05T17:31+0300

2025-04-05T17:31+0300

политика

германия

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МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Канада должна получить возможность войти в Евросоюз на фоне предложений американского президента Дональда Трампа о ее присоединении к США, заявил бывший министр иностранных дел и вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль. "Я бы предложил канадцам стать членом Европейского Союза. Это, вероятно, было бы наиболее разумно. Возможно, не полностью интегрированным, как все остальные, но, может быть, частично. В любом случае Канада - более европейская страна, чем некоторые страны-члены Европейского Союза", - сказал Габриэль в интервью газете Weser-Kurier. Трамп неоднократно выступал за присоединение Канады к США, указывая, что северный сосед недостаточно тратит на оборону, рассчитывая на защиту Вашингтона. Трамп также заявлял, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата. Зигмар Габриэль из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) занимал пост вице-канцлера страны с 2013 по 2018 год, когда правительство ФРГ возглавляла Ангела Меркель. Сначала он параллельно руководил министерством экономики, а затем стал министром иностранных дел Германии. С 2019 года Габриэль является председателем объединения "Атлантический мост" (Atlantik-Brücke), которое играет ключевую роль в поддержании сотрудничества между Германией и США и развитии концепции "евроатлантизма".

https://1prime.ru/20250404/kanada-856386742.html

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германия, канада, сша, ес, дональд трамп