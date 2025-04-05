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Эксперт назвал основные аспекты конкуренции США с Китаем

Эксперт назвал основные аспекты конкуренции США с Китаем - 05.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвал основные аспекты конкуренции США с Китаем

США рассматривают Китай как основную долгосрочную угрозу из-за его мощной экономики и стремления предложить альтернативную модель международного взаимодействия. | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T15:51+0300

2025-04-05T15:51+0300

2025-04-05T15:51+0300

политика

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БАКУ, 5 апр – ПРАЙМ. США рассматривают Китай как основную долгосрочную угрозу из-за его мощной экономики и стремления предложить альтернативную модель международного взаимодействия. Об этом заявил китаевед Владимир Нежданов из Института актуальных международных проблем Дипакадемии МИД России в беседе с агентством РИА Новости.По его словам, недавние шаги Вашингтона по усилению военного присутствия на Ближнем Востоке, включая переброску кораблей, истребителей и бомбардировщиков, напрямую связаны с задачей сдерживания Пекина. Американская администрация убеждена, что именно Китай представляет собой единственного серьезного стратегического конкурента на длительную перспективу.Нежданов объяснил, что главными причинами этого восприятия являются экономическая мощь КНР и её способность формировать собственные модели глобального сотрудничества, которые конкурируют с западными. По его мнению, Пекин активно продвигает независимые концепции международных отношений, отличающиеся от американских подходов.Он также отметил, что конкуренция между двумя державами проявляется в двух ключевых сферах — экономической и военно-политической. С одной стороны, идет борьба за мировые рынки, с другой — за влияние в стратегически важных регионах и контроль над торговыми маршрутами. Именно в этом контексте другие конфликты, включая ситуацию в Восточной Европе, отходят для США на второй план.Эксперт подчеркнул, что противостояние с Китаем требует от Вашингтона колоссальных ресурсов. В этом контексте, по его мнению, стремление Дональда Трампа как можно скорее завершить украинский конфликт может быть продиктовано необходимостью сосредоточиться на китайском направлении — не только в военном, но и в экономическом плане."Акцент в этой связи на Ближний Восток также уместен, поскольку мы в предыдущие годы видели не только укрепление Китая на Ближнем Востоке, но и попытку Китая выступать модератором ближневосточных отношений. Мы прекрасно помним ситуацию, когда Китай выступил медиатором саудовско-иракского урегулирования. В общем и целом, Китай на Ближнем Востоке сегодня играет уже куда большую роль, чем даже десятилетия назад. И здесь, на мой взгляд, речь не ограничится Ближним Востоком. По большому счету, какой бы регион мира мы сегодня не брали, везде США обращают внимание на проблематику конкуренции с Китаем", - сказал Нежданов. Нежданов выразил уверенность, что интерес США к таким направлениям, как Гренландия или Панамский канал, также следует рассматривать через призму соперничества с Китаем."Чем это чревато? Ну, прежде всего, пониманием США, что им необходимо изменить себя для лучшей, адекватной XXI веку военно-политической, экономической и ценностной конкуренции. И поэтому мы видим закрытие многих агентств, закрытие многих учреждений не потому, что Трамп и его команда не хотят влиять, а потому, что эти учреждения и агентства неадекватны XXI веку. Они призраки из прошлого. И в этой связи можно ожидать, что США выстроит принципиально новую, куда более сильную структуру международного влияния. Ну а другое, чем это чревато, это чревато усугублением американо-китайской конкуренции, поскольку помимо самого по себе стремления конкурировать, остается непонятным, а как это противоречие может быть разрешено", - сказал он. В заключение он отметил, что экономические и политические шаги, предпринимаемые в рамках этой глобальной конкуренции, могут спровоцировать новые кризисы. Причем, учитывая глобальный масштаб противостояния, его последствия могут затронуть практически любой регион мира.

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мировая экономика, китай, сша, россия, пошлины