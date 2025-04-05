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Главный бухгалтер авиакомпании в Хабаровске украла более 7 миллионов рублей

Главный бухгалтер авиакомпании в Хабаровске украла более 7 миллионов рублей - 05.04.2025, ПРАЙМ

Главный бухгалтер авиакомпании в Хабаровске украла более 7 миллионов рублей

Главный бухгалтер коммерческой компании по воздушным перевозкам в Хабаровске присвоила более 7 миллионов рублей на субсидированных билетах, предназначенных для... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T11:58+0300

2025-04-05T11:58+0300

2025-04-05T11:58+0300

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ХАБАРОВСК, 5 апр - ПРАЙМ. Главный бухгалтер коммерческой компании по воздушным перевозкам в Хабаровске присвоила более 7 миллионов рублей на субсидированных билетах, предназначенных для пассажиров, сообщает Восточное МСУТ СК России. По данным ведомства, женщина работала главным бухгалтером в ООО "Дальнереченск Авиа". Дальневосточная транспортная прокуратура уточняет, что женщине - 46 лет, она - жительница Хабаровска. "В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 2018 по 2022 годы бухгалтер из личных корыстных побуждений присвоила себе денежные средства в размере более чем 7 миллионов рублей, которые были получены организацией от продажи гражданам субсидированных авиабилетов. Денежными средствами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению. Она обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата)", - говорится в сообщении Восточного МСУТ СК. Наказание по этой статье - лишение свободы до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Хабаровска для рассмотрения. Авиакомпания "Дальнереченск Авиа" с основным местом базирования в Хабаровске специализируется на услугах для добывающих предприятий Дальнего Востока и занимает лидирующие позиции в области вертолетных услуг в Хабаровском крае. Вертолеты компании базируются в четырех субъектах России, охватывая основную территорию Дальнего Востока. Компания эксплуатирует вертолеты Ми-8.

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