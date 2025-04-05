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Telegraph посоветовала Макрону прочесть статью об использовании парфюма - 05.04.2025, ПРАЙМ
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Telegraph посоветовала Макрону прочесть статью об использовании парфюма
Telegraph посоветовала Макрону прочесть статью об использовании парфюма - 05.04.2025, ПРАЙМ
Telegraph посоветовала Макрону прочесть статью об использовании парфюма
Британская газета Daily Telegraph опубликовала статью с советами, как правильно пользоваться парфюмом, чтобы не страдали окружающие, и призвала президента... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T15:33+0300
2025-04-05T16:00+0300
эммануэль макрон
dior
франция
парфюмерия
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Британская газета Daily Telegraph опубликовала статью с советами, как правильно пользоваться парфюмом, чтобы не страдали окружающие, и призвала президента Франции Эммануэля Макрона обратить внимание на эту публикацию.Ранее в печать вышла книга "Трагедия Елисейского дворца" под авторством политического обозревателя Оливье Бомона. В ней утверждается, что Макрон чрезмерно привержен использованию аромата Eau Sauvage от Christian Dior в одеколонной версии. По словам автора, для Макрона это - "атрибут власти". Daily Telegraph опубликовала на данную тему статью, озаглавив ее "Правила по использованию ароматов, позволяющие не тяготить других людей (Макрон, возьмите на заметку)". Под заголовком размещена фотография, на которой премьер-министр Италии Джорджа Мелони недовольно отстраняется от лица Макрона. Издание отмечает со ссылкой на книгу, что Макрон использует одеколон Dior в "промышленных масштабах", и его помощники якобы могут "учуять" присутствие президента еще до того, как он войдет в комнату. Газета напоминает читателям, что чувствительность к запахам может сильно отличаться у разных людей, поэтому при нанесении своего фирменного аромата стоит проявлять некоторую сдержанность. Мужчинам издание рекомендует, ссылаясь на экспертов, не "обливать себя" одеколоном, а брызгать по два раза на шею под ушами. Дополнительно можно один раз брызнуть парфюмом на предплечье. Чтобы запах был еще менее сильным, можно наносить его на одежду, а не кожу. "Макрон, судя по всему, и дальше продолжит обливаться Eau Sauvage. И хотя он, возможно, пытается сделать смелое заявление о праве на монархическую власть при помощи своего парфюма, наиболее мощный эффект обычно имеет едва уловимый аромат", - заключает газета.
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эммануэль макрон, dior, франция, парфюмерия
Эммануэль Макрон, Dior, ФРАНЦИЯ, парфюмерия
15:33 05.04.2025 (обновлено: 16:00 05.04.2025)
 
Telegraph посоветовала Макрону прочесть статью об использовании парфюма

Daily Telegraph: Макрону стоит использовать любимый парфюм в меньших количествах

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Британская газета Daily Telegraph опубликовала статью с советами, как правильно пользоваться парфюмом, чтобы не страдали окружающие, и призвала президента Франции Эммануэля Макрона обратить внимание на эту публикацию.
Ранее в печать вышла книга "Трагедия Елисейского дворца" под авторством политического обозревателя Оливье Бомона. В ней утверждается, что Макрон чрезмерно привержен использованию аромата Eau Sauvage от Christian Dior в одеколонной версии. По словам автора, для Макрона это - "атрибут власти".
Daily Telegraph опубликовала на данную тему статью, озаглавив ее "Правила по использованию ароматов, позволяющие не тяготить других людей (Макрон, возьмите на заметку)". Под заголовком размещена фотография, на которой премьер-министр Италии Джорджа Мелони недовольно отстраняется от лица Макрона.
Издание отмечает со ссылкой на книгу, что Макрон использует одеколон Dior в "промышленных масштабах", и его помощники якобы могут "учуять" присутствие президента еще до того, как он войдет в комнату.
Газета напоминает читателям, что чувствительность к запахам может сильно отличаться у разных людей, поэтому при нанесении своего фирменного аромата стоит проявлять некоторую сдержанность. Мужчинам издание рекомендует, ссылаясь на экспертов, не "обливать себя" одеколоном, а брызгать по два раза на шею под ушами. Дополнительно можно один раз брызнуть парфюмом на предплечье. Чтобы запах был еще менее сильным, можно наносить его на одежду, а не кожу.
"Макрон, судя по всему, и дальше продолжит обливаться Eau Sauvage. И хотя он, возможно, пытается сделать смелое заявление о праве на монархическую власть при помощи своего парфюма, наиболее мощный эффект обычно имеет едва уловимый аромат", - заключает газета.
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