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Минобрнауки разрабатывает единые требования для иностранных студентов - 05.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минобрнауки разрабатывает единые требования для иностранных студентов
Минобрнауки разрабатывает единые требования для иностранных студентов - 05.04.2025, ПРАЙМ
Минобрнауки разрабатывает единые требования для иностранных студентов
Минобрнауки РФ разрабатывает единые требования по владению русским языком для иностранных студентов, желающих поступить в вузы страны, сообщили РИА Новости в... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T03:42+0300
2025-04-05T03:42+0300
общество
россия
экономика
москва
рф
владимир путин
минобрнауки
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ разрабатывает единые требования по владению русским языком для иностранных студентов, желающих поступить в вузы страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Минобрнауки России прорабатываются предложения по… определению единых требований к уровню владения русским языком (для иностранных граждан - ред.) и к порядку проведения вступительного испытания", - говорится в сообщении. В министерстве напомнили, что по поручению президента России Владимира Путина в настоящее время прорабатываются предложения по введению стандартизированного вступительного испытания по русскому языку для иностранных граждан, поступающих в российские университеты. По данным Минобрнауки, в вузах России обучаются свыше 395 тысяч иностранных студентов.
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4.7
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общество , россия, москва, рф, владимир путин, минобрнауки
Общество , РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, РФ, Владимир Путин, Минобрнауки
03:42 05.04.2025
 
Минобрнауки разрабатывает единые требования для иностранных студентов

Минобрнауки разрабатывает единые требования по русскому языку для иностранных студентов

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ разрабатывает единые требования по владению русским языком для иностранных студентов, желающих поступить в вузы страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Минобрнауки России прорабатываются предложения по… определению единых требований к уровню владения русским языком (для иностранных граждан - ред.) и к порядку проведения вступительного испытания", - говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что по поручению президента России Владимира Путина в настоящее время прорабатываются предложения по введению стандартизированного вступительного испытания по русскому языку для иностранных граждан, поступающих в российские университеты.
По данным Минобрнауки, в вузах России обучаются свыше 395 тысяч иностранных студентов.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯМОСКВАРФВладимир ПутинМинобрнауки
 
 
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