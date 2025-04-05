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Минобрнауки разрабатывает единые требования для иностранных студентов

Минобрнауки разрабатывает единые требования для иностранных студентов - 05.04.2025, ПРАЙМ

Минобрнауки разрабатывает единые требования для иностранных студентов

Минобрнауки РФ разрабатывает единые требования по владению русским языком для иностранных студентов, желающих поступить в вузы страны, сообщили РИА Новости в... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T03:42+0300

2025-04-05T03:42+0300

2025-04-05T03:42+0300

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ разрабатывает единые требования по владению русским языком для иностранных студентов, желающих поступить в вузы страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Минобрнауки России прорабатываются предложения по… определению единых требований к уровню владения русским языком (для иностранных граждан - ред.) и к порядку проведения вступительного испытания", - говорится в сообщении. В министерстве напомнили, что по поручению президента России Владимира Путина в настоящее время прорабатываются предложения по введению стандартизированного вступительного испытания по русскому языку для иностранных граждан, поступающих в российские университеты. По данным Минобрнауки, в вузах России обучаются свыше 395 тысяч иностранных студентов.

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общество , россия, москва, рф, владимир путин, минобрнауки