https://1prime.ru/20250405/minsk-856406648.html

Минск не заинтересован в долгосрочной заморозке отношений со Швейцарией

Минск не заинтересован в долгосрочной заморозке отношений со Швейцарией - 05.04.2025, ПРАЙМ

Минск не заинтересован в долгосрочной заморозке отношений со Швейцарией

Белоруссия не заинтересована в долгосрочной заморозке отношений со Швейцарией, но в настоящее время двустороннее сотрудничество приостановлено, заявил в... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T06:01+0300

2025-04-05T06:01+0300

2025-04-05T06:01+0300

экономика

мировая экономика

россия

белоруссия

швейцария

минск

ес

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856406648.jpg?1743822084

ЖЕНЕВА, 5 апр - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Белоруссия не заинтересована в долгосрочной заморозке отношений со Швейцарией, но в настоящее время двустороннее сотрудничество приостановлено, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич. "Со своей стороны Беларусь не заинтересована в долгосрочной заморозка белорусско-швейцарских отношений. И мы призываем наших контрагентов не гнаться за политической конъюнктурой, отказаться от бездумного копирования санкций ЕС с прицелом, прежде всего, на долгосрочные перспективы сотрудничества. Такой подход мог бы стать первым шагом в направлении активизации двустороннего диалога", - сказал он. Ганевич добавил, что актуальная международная ситуация развивается настолько "динамично и порой непредсказуемо", что обе страны должны быть готовы к перезагрузке отношений, "чтобы не сожалеть об упущенном времени и возможностях". "Мы продолжаем вести непростой диалог с властями Швейцарии. Действует не только посольство Беларуси в городе Берне, но и швейцарская дипмиссия в городе Минске. Однако интенсивность и уровень официальных контактов в последние годы, к сожалению, существенно снизились. Отдельные направления белорусско-швейцарского двустороннего сотрудничества на нынешнем этапе фактически поставлены на паузу. Естественно, это произошло не по инициативе белорусской стороны", - добавил дипломат. Посол отметил, что для многих стали неожиданностью "то рвение и та педантичность", с которыми Швейцария имплементирует и соблюдает практически все антибелорусские и антироссийские санкции коллективного Запада. "Исходим из того, что здравый смысл в конечном итоге возьмем вверх. Уверен, что возникшая в Евросоюзе и подхваченная Швейцарией эйфория по поводу возможности нанесения некоего неприемлемого экономического ущерба Союзному государству Беларуси и России неизбежно сменится отрезвлением и пониманием необходимости возврата к приемлемому уровню сотрудничества", - подчеркнул собеседник агентства. Ганевич уточнил, что посольство Белоруссии еще содействует развитию сохраняющихся и установлению новых бизнес-связей, сотрудничества в области медицины и культуры, человеческих контактов между народами двух стран. Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ и Белоруссии с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,38 миллиарда долларов) в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,45 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 7 апреля в 9.00 мск.

белоруссия

швейцария

минск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, белоруссия, швейцария, минск, ес, нато