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Миронов предложил разрешить участникам СВО бесплатно посещать бизнес-залы - 05.04.2025, ПРАЙМ
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Миронов предложил разрешить участникам СВО бесплатно посещать бизнес-залы
Миронов предложил разрешить участникам СВО бесплатно посещать бизнес-залы - 05.04.2025, ПРАЙМ
Миронов предложил разрешить участникам СВО бесплатно посещать бизнес-залы
Участники СВО должны иметь право на бесплатное посещение бизнес-залов в аэропортах и на вокзалах, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T02:00+0300
2025-04-05T02:00+0300
бизнес
россия
москва
сергей миронов
госдума
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МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Участники СВО должны иметь право на бесплатное посещение бизнес-залов в аэропортах и на вокзалах, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП), депутат Госдумы Сергей Миронов. "Я убежден, что своей службой Родине эти люди заслужили право на комфорт, которого они лишены в обычной жизни. Поэтому было бы абсолютно справедливо предоставить им возможность бесплатно посещать бизнес-залы в аэропортах и на вокзалах. Нельзя, чтобы все измерялось только деньгами", - сказал он. По его словам, бизнес-залы изначально задумывались как дополнительное удобство для богатых, и сегодня любой состоятельный человек может получить туда доступ. "А в это время защитники Отечества, в том числе с инвалидностью, вынуждены летать и ездить на общих основаниях в отпуск или на лечение", - отметил Миронов. Политик также сообщил, что в ближайшее время депутаты Госдумы от фракции СРЗП подготовят соответствующий законопроект.
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40
192
40
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5
4.7
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бизнес, россия, москва, сергей миронов, госдума
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Миронов, Госдума
02:00 05.04.2025
 
Миронов предложил разрешить участникам СВО бесплатно посещать бизнес-залы

Миронов: участники СВО должны иметь право бесплатно посещать бизнес-залы

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МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Участники СВО должны иметь право на бесплатное посещение бизнес-залов в аэропортах и на вокзалах, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП), депутат Госдумы Сергей Миронов.
"Я убежден, что своей службой Родине эти люди заслужили право на комфорт, которого они лишены в обычной жизни. Поэтому было бы абсолютно справедливо предоставить им возможность бесплатно посещать бизнес-залы в аэропортах и на вокзалах. Нельзя, чтобы все измерялось только деньгами", - сказал он.
По его словам, бизнес-залы изначально задумывались как дополнительное удобство для богатых, и сегодня любой состоятельный человек может получить туда доступ.
"А в это время защитники Отечества, в том числе с инвалидностью, вынуждены летать и ездить на общих основаниях в отпуск или на лечение", - отметил Миронов.
Политик также сообщил, что в ближайшее время депутаты Госдумы от фракции СРЗП подготовят соответствующий законопроект.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСергей МироновГосдума
 
 
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