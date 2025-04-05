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Миронов предложил разрешить участникам СВО бесплатно посещать бизнес-залы

Миронов предложил разрешить участникам СВО бесплатно посещать бизнес-залы - 05.04.2025, ПРАЙМ

Миронов предложил разрешить участникам СВО бесплатно посещать бизнес-залы

Участники СВО должны иметь право на бесплатное посещение бизнес-залов в аэропортах и на вокзалах, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T02:00+0300

2025-04-05T02:00+0300

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МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Участники СВО должны иметь право на бесплатное посещение бизнес-залов в аэропортах и на вокзалах, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП), депутат Госдумы Сергей Миронов. "Я убежден, что своей службой Родине эти люди заслужили право на комфорт, которого они лишены в обычной жизни. Поэтому было бы абсолютно справедливо предоставить им возможность бесплатно посещать бизнес-залы в аэропортах и на вокзалах. Нельзя, чтобы все измерялось только деньгами", - сказал он. По его словам, бизнес-залы изначально задумывались как дополнительное удобство для богатых, и сегодня любой состоятельный человек может получить туда доступ. "А в это время защитники Отечества, в том числе с инвалидностью, вынуждены летать и ездить на общих основаниях в отпуск или на лечение", - отметил Миронов. Политик также сообщил, что в ближайшее время депутаты Госдумы от фракции СРЗП подготовят соответствующий законопроект.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, москва, сергей миронов, госдума