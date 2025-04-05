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"Мы в этом участвовать не хотим": экс-президент Молдавии о вооружении ЕС

"Мы в этом участвовать не хотим": экс-президент Молдавии о вооружении ЕС - 05.04.2025, ПРАЙМ

"Мы в этом участвовать не хотим": экс-президент Молдавии о вооружении ЕС

Евросоюз постепенно превращается в военный геополитический блок, Молдавия не должна вступать в подобную организацию, считает экс-президент, лидер Соцпартии... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T10:15+0300

2025-04-05T10:15+0300

2025-04-05T10:15+0300

политика

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КИШИНЕВ, 5 апр - ПРАЙМ. Евросоюз постепенно превращается в военный геополитический блок, Молдавия не должна вступать в подобную организацию, считает экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон. "Европейский союз превращается в военный блок. Молдавии в этом военном блоке не место. Если это военный геополитический блок, плацдарм против России – мы в этом участвовать не хотим", - заявил Додон в эфире телеканала N4.Он также отметил, что ранее Молдавия выражала интерес к ЕС, но в то время он был сосредоточен на экономических целях. Кроме того, Додон добавил, что не видит Молдавию в составе ЕС в ближайшее время, поскольку у альянса на данный момент слишком много проблем, которые в дальнейшем будут только ухудшаться. Экс-президент также поддержал позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который считает, что Евросоюз разрушит сам себя изнутри, если вскоре не изменит свои цели.Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Ранее, в июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. Кроме того, в Евросоюзе неоднократно признавали, что подобное решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

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молдавия, игорь додон, ес, венгрия, виктор орбан