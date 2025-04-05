https://1prime.ru/20250405/moldaviya-856415310.html
Молдавия заинтересована в экспорте газа и нефтепродуктов из Азербайджана
Молдавия заинтересована в экспорте газа и нефтепродуктов из Азербайджана - 05.04.2025, ПРАЙМ
Молдавия заинтересована в экспорте газа и нефтепродуктов из Азербайджана
Молдавия выразила заинтересованность в привлечении на рынок азербайджанских компаний для получения природного газа и нефтепродуктов, сообщила пресс-служба... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T16:59+0300
2025-04-05T16:59+0300
2025-04-05T16:59+0300
энергетика
газ
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азербайджан
нефтепродукты
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КИШИНЕВ, 5 апр - ПРАЙМ. Молдавия выразила заинтересованность в привлечении на рынок азербайджанских компаний для получения природного газа и нефтепродуктов, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики. Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету принял участие в XI министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора, которое состоялось в Баку. "В беседе с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым молдавский чиновник подтвердил заинтересованность Молдавии в диверсификации источников поставок газа, в том числе за счет сотрудничества с Азербайджаном. Министр призвал азербайджанские компании оценить возможности экспорта нефтепродуктов и природного газа в Молдавию по конкурентоспособным ценам по сравнению с другими странами региона", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. Стороны обсудили возможности сотрудничества с SOCAR по экспорту нефтепродуктов и природного газа, а также привлечения азербайджанских инвесторов на молдавский рынок. Также поднимались темы повестки дня проектов сотрудничества в сфере зеленой энергетики, в том числе "Коридор зеленой энергии", который будет транспортировать электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников, по оси Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия.
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газ, молдавия, азербайджан, нефтепродукты
Энергетика, Газ, МОЛДАВИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, нефтепродукты
Молдавия заинтересована в экспорте газа и нефтепродуктов из Азербайджана
Минэнерго Молдавии: страна заинтересована в экспорте газа и нефти из Азербайджана
КИШИНЕВ, 5 апр - ПРАЙМ. Молдавия выразила заинтересованность в привлечении на рынок азербайджанских компаний для получения природного газа и нефтепродуктов, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.
Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету принял участие в XI министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора, которое состоялось в Баку.
"В беседе с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым молдавский чиновник подтвердил заинтересованность Молдавии в диверсификации источников поставок газа, в том числе за счет сотрудничества с Азербайджаном. Министр призвал азербайджанские компании оценить возможности экспорта нефтепродуктов и природного газа в Молдавию по конкурентоспособным ценам по сравнению с другими странами региона", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Стороны обсудили возможности сотрудничества с SOCAR по экспорту нефтепродуктов и природного газа, а также привлечения азербайджанских инвесторов на молдавский рынок.
Также поднимались темы повестки дня проектов сотрудничества в сфере зеленой энергетики, в том числе "Коридор зеленой энергии", который будет транспортировать электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников, по оси Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия.
Молдавия обязалась создать запасы газа, но хранить их в стране негде