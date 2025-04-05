https://1prime.ru/20250405/moldaviya-856415310.html

Молдавия заинтересована в экспорте газа и нефтепродуктов из Азербайджана

Молдавия заинтересована в экспорте газа и нефтепродуктов из Азербайджана - 05.04.2025, ПРАЙМ

Молдавия заинтересована в экспорте газа и нефтепродуктов из Азербайджана

Молдавия выразила заинтересованность в привлечении на рынок азербайджанских компаний для получения природного газа и нефтепродуктов, сообщила пресс-служба... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T16:59+0300

2025-04-05T16:59+0300

2025-04-05T16:59+0300

энергетика

газ

молдавия

азербайджан

нефтепродукты

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/72/842527263_0:208:2901:1840_1920x0_80_0_0_9420369d36e999e1ffe4f0ef92e76b58.jpg

КИШИНЕВ, 5 апр - ПРАЙМ. Молдавия выразила заинтересованность в привлечении на рынок азербайджанских компаний для получения природного газа и нефтепродуктов, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики. Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету принял участие в XI министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора, которое состоялось в Баку. "В беседе с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым молдавский чиновник подтвердил заинтересованность Молдавии в диверсификации источников поставок газа, в том числе за счет сотрудничества с Азербайджаном. Министр призвал азербайджанские компании оценить возможности экспорта нефтепродуктов и природного газа в Молдавию по конкурентоспособным ценам по сравнению с другими странами региона", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. Стороны обсудили возможности сотрудничества с SOCAR по экспорту нефтепродуктов и природного газа, а также привлечения азербайджанских инвесторов на молдавский рынок. Также поднимались темы повестки дня проектов сотрудничества в сфере зеленой энергетики, в том числе "Коридор зеленой энергии", который будет транспортировать электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников, по оси Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия.

https://1prime.ru/20250331/moldaviya-856240168.html

молдавия

азербайджан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, молдавия, азербайджан, нефтепродукты