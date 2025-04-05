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Нетаньяху 6 апреля вылетит в США для обсуждения с Трампом пошлин - 05.04.2025, ПРАЙМ
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Нетаньяху 6 апреля вылетит в США для обсуждения с Трампом пошлин
Нетаньяху 6 апреля вылетит в США для обсуждения с Трампом пошлин - 05.04.2025, ПРАЙМ
Нетаньяху 6 апреля вылетит в США для обсуждения с Трампом пошлин
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после визита в Венгрию, который завершится 6 апреля, отправится в США для обсуждения с президентом Дональдом Трампом вопроса... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T16:48+0300
2025-04-05T17:09+0300
экономика
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
мировая экономика
израиль
пошлины
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апр - ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после визита в Венгрию, который завершится 6 апреля, отправится в США для обсуждения с президентом Дональдом Трампом вопроса новых пошлин на импорт в США, а также ситуации с заложниками в секторе Газа и продолжающейся войны в полуэксклаве, сообщил РИА Новости израильский правительственный источник. "Премьер-министр должен вылететь в Вашингтон по окончании визита в Будапешт для встречи с Трампом. В повестке дня ситуация с заложниками, военные действия в Газе, ситуация на Ближнем Востоке и обсуждение вопроса тарифов", - рассказал источник.Примечательно, что за день до этого власти Израиля объявили об отмене всех таможенных пошлин на импортные товары из США. В канцелярии Нетаньяху уточнили, что соглашение о свободной торговле между Израилем и США, подписанное в 1985 году, уже освободило от пошлин около 99% американских товаров, таким образом, нынешнее снижение пошлин касается лишь очень ограниченного количества продуктов - в основном в категории пищевой и сельскохозяйственной продукции.
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сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, мировая экономика, израиль, пошлины
Экономика, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Мировая экономика, ИЗРАИЛЬ, пошлины
16:48 05.04.2025 (обновлено: 17:09 05.04.2025)
 
Нетаньяху 6 апреля вылетит в США для обсуждения с Трампом пошлин

РИА: Нетаньяху 6 апреля вылетит в США для обсуждения с Трампом пошлин на импорт

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПремьер-министро Израиля Б. Нетаньяху
Премьер-министро Израиля Б. Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апр - ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после визита в Венгрию, который завершится 6 апреля, отправится в США для обсуждения с президентом Дональдом Трампом вопроса новых пошлин на импорт в США, а также ситуации с заложниками в секторе Газа и продолжающейся войны в полуэксклаве, сообщил РИА Новости израильский правительственный источник.
"Премьер-министр должен вылететь в Вашингтон по окончании визита в Будапешт для встречи с Трампом. В повестке дня ситуация с заложниками, военные действия в Газе, ситуация на Ближнем Востоке и обсуждение вопроса тарифов", - рассказал источник.
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2025
Эрдоган в мае планирует обсудить с США пошлины, пишет Milliyet
15:38
Примечательно, что за день до этого власти Израиля объявили об отмене всех таможенных пошлин на импортные товары из США. В канцелярии Нетаньяху уточнили, что соглашение о свободной торговле между Израилем и США, подписанное в 1985 году, уже освободило от пошлин около 99% американских товаров, таким образом, нынешнее снижение пошлин касается лишь очень ограниченного количества продуктов - в основном в категории пищевой и сельскохозяйственной продукции.
 
ЭкономикаСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуМировая экономикаИЗРАИЛЬпошлины
 
 
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