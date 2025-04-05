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Нетаньяху 6 апреля вылетит в США для обсуждения с Трампом пошлин

Нетаньяху 6 апреля вылетит в США для обсуждения с Трампом пошлин - 05.04.2025, ПРАЙМ

Нетаньяху 6 апреля вылетит в США для обсуждения с Трампом пошлин

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после визита в Венгрию, который завершится 6 апреля, отправится в США для обсуждения с президентом Дональдом Трампом вопроса... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T16:48+0300

2025-04-05T16:48+0300

2025-04-05T17:09+0300

экономика

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пошлины

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апр - ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после визита в Венгрию, который завершится 6 апреля, отправится в США для обсуждения с президентом Дональдом Трампом вопроса новых пошлин на импорт в США, а также ситуации с заложниками в секторе Газа и продолжающейся войны в полуэксклаве, сообщил РИА Новости израильский правительственный источник. "Премьер-министр должен вылететь в Вашингтон по окончании визита в Будапешт для встречи с Трампом. В повестке дня ситуация с заложниками, военные действия в Газе, ситуация на Ближнем Востоке и обсуждение вопроса тарифов", - рассказал источник.Примечательно, что за день до этого власти Израиля объявили об отмене всех таможенных пошлин на импортные товары из США. В канцелярии Нетаньяху уточнили, что соглашение о свободной торговле между Израилем и США, подписанное в 1985 году, уже освободило от пошлин около 99% американских товаров, таким образом, нынешнее снижение пошлин касается лишь очень ограниченного количества продуктов - в основном в категории пищевой и сельскохозяйственной продукции.

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сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, мировая экономика, израиль, пошлины