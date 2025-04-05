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Nintendo отложила дату начала приема заказов на приставку Switch 2 в США
Nintendo отложила дату начала приема заказов на приставку Switch 2 в США - 05.04.2025, ПРАЙМ
Nintendo отложила дату начала приема заказов на приставку Switch 2 в США
Компания Nintendo отложила дату начала приема заказов на новую игровую приставку Switch 2 в США из-за введения пошлин на импортные товары, сообщил телеканал... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T09:55+0300
2025-04-05T09:55+0300
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ТОКИО, 5 апр - ПРАЙМ. Компания Nintendo отложила дату начала приема заказов на новую игровую приставку Switch 2 в США из-за введения пошлин на импортные товары, сообщил телеканал NHK. В Nintendo планировали, что прием заказов на приставку Switch 2, продажи которой намечены на 5 июня, начнется 9 апреля. Однако было принято решение изменить дату начала приема заказов. "Это (перенос даты начала приема заказов - ред.) нужно, чтобы проследить за потенциальным влиянием пошлин и ситуацией изменений на рынке", - приводит телеканал слова представителей компании. Телеканал уточнил, что о новой дате начала приема заказов будет сообщено отдельно, при этом старт продаж по-прежнему планируется на июнь. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Для Японии они составят 24%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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nintendo, япония, токио, бизнес, игры
Nintendo, ЯПОНИЯ, Токио, Бизнес, игры
Nintendo отложила дату начала приема заказов на приставку Switch 2 в США
NHK: Nintendo отложила дату начала приема заказов на Switch 2 в США из-за пошлин
ТОКИО, 5 апр - ПРАЙМ.
Компания Nintendo отложила дату начала приема заказов на новую игровую приставку Switch 2 в США из-за введения пошлин на импортные товары, сообщил
телеканал NHK.
В Nintendo планировали, что прием заказов на приставку Switch 2, продажи которой намечены на 5 июня, начнется 9 апреля. Однако было принято решение изменить дату начала приема заказов.
"Это (перенос даты начала приема заказов - ред.) нужно, чтобы проследить за потенциальным влиянием пошлин и ситуацией изменений на рынке", - приводит телеканал слова представителей компании.
Телеканал уточнил, что о новой дате начала приема заказов будет сообщено отдельно, при этом старт продаж по-прежнему планируется на июнь.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Для Японии они составят 24%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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