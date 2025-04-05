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Названа дата следующей встречи мониторингового комитета ОПЕК+

Названа дата следующей встречи мониторингового комитета ОПЕК+ - 05.04.2025, ПРАЙМ

Названа дата следующей встречи мониторингового комитета ОПЕК+

Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) пройдет 28 мая, говорится в официальном коммюнике по итогам встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T16:11+0300

2025-04-05T16:11+0300

2025-04-05T16:31+0300

энергетика

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) пройдет 28 мая, говорится в официальном коммюнике по итогам встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в субботу."Следующая встреча мониторингового комитета (60-я) запланирована на 28 мая 2025 года", - говорится в сообщении.Традиционно мониторинговый комитет не принимает никаких решений по судьбе сделки, но дает альянсу рекомендации относительно целесообразности корректировки параметров соглашения и созыва внеочередного собрания всех глав делегаций. Однако ранее альянс сообщал, что в этот же день проведет плановую общую министерскую встречу, которая проходит раз в полгода, где уже могут быть внесены изменения в соглашение.Часть участников ОПЕК+ теперь также собирается отдельно. Речь идет о странах с добровольными сокращениями нефтедобычи - России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане. Первая встреча в таком формате прошла в четверг. Там участники неожиданно для рынка договорились ускорить выход из ряда ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, тогда как раньше такой рост планировался за три месяца. Следующая такая встреча запланирована на 5 мая, где восемь стран определятся с уровнем добычи на июнь.ОПЕК+ принял решение с апреля постепенно, в течение полутора лет, выходить из ряда добровольных сокращений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которых придерживаются восемь стран, включая Россию и Саудовскую Аравию. Но с учетом плана компенсаций перепроизодства в предыдущие периоды в апреле добыча ОПЕК+ должна вырасти меньше, чем ожидалось - на 88 тысяч баррелей в сутки вместо 138 тысяч. Восемь "добровольцев" пообещали до 15 апреля представить обновленные графики, а значит, в мае нефтедобыча также может расти медленнее заявленного.

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