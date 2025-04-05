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Выработка АЭС "Пакш" вошла в топ-5 за все 40 лет существования станции

Выработка АЭС "Пакш" вошла в топ-5 за все 40 лет существования станции - 05.04.2025, ПРАЙМ

Выработка АЭС "Пакш" вошла в топ-5 за все 40 лет существования станции

АЭС "Пакш" в 2024 году выработала 47% общегодового потребления Венгрии, что составило более 16 тысяч гигаватт-час электричества, за все 40 лет работы станции... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T10:46+0300

2025-04-05T10:46+0300

2025-04-05T10:46+0300

энергетика

аэс "пакш"

аэс "пакш-2"

венгрия

будапешт

электроэнергия

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БУДАПЕШТ, 5 апр - ПРАЙМ. АЭС "Пакш" в 2024 году выработала 47% общегодового потребления Венгрии, что составило более 16 тысяч гигаватт-час электричества, за все 40 лет работы станции это пятый показатель, такой результат обусловлен снижением количества остановок реакторов, заявил РИА Новости руководитель кабинета генерального директора станции "Пакш-1" Пал Ковач. "В прошлом году мы произвели 47% электроэнергии от общегодового потребления, рекордный показатель. Мы выработали более 16 тысяч гигаватт-час - это был пятый самый хороший год за все 40 лет. Если бы летом из-за повышения температуры воды в Дунае не была бы ограничена мощность работы АЭС, это был бы третий самый удачный сезон", - сказал Ковач. По его словам, рекордная выработка была обусловлена малым количеством остановок реакторов и профессиональной работой специалистов. Ковач отметил, что в первые месяцы 2025 года электростанции удается выполнять и даже немного опережать план, даже несмотря на то, что один из блоков на временном ремонте. Собеседник агентства также подчеркнул, что благодаря, в том числе АЭС "Пакш", венгерское правительство может уже более 10 лет реализовывать программу сокращения коммунальных расходов, таким образом, в Венгрии "самые дешевые цены на электроэнергию в Европе". Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.

https://1prime.ru/20250328/kontrol-856184034.html

венгрия

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аэс "пакш", аэс "пакш-2", венгрия, будапешт, электроэнергия