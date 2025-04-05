https://1prime.ru/20250405/pisma-856409724.html
Украинцы в США по ошибке получили письма от властей с требованием уехать
Украинцы в США по ошибке получили письма от властей с требованием уехать - 05.04.2025, ПРАЙМ
Украинцы в США по ошибке получили письма от властей с требованием уехать
Американские власти по ошибке разослали украинцам, находящимся в США по гуманитарной программе, электронные письма с требованием покинуть страну в течение семи... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T10:35+0300
2025-04-05T10:35+0300
2025-04-05T10:35+0300
сша
украина
общество
дональд трамп
письма
https://cdnn.1prime.ru/img/83162/47/831624727_0:154:3073:1882_1920x0_80_0_0_4f946186e490c678558e616018df78b8.jpg
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Американские власти по ошибке разослали украинцам, находящимся в США по гуманитарной программе, электронные письма с требованием покинуть страну в течение семи дней, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства внутренней безопасности (МВБ) США. "Ряд украинцев, легально находящихся в США по гуманитарной программе, получили на этой неделе письмо, в котором говорится, что их статус аннулирован и у них есть семь дней на то, чтобы покинуть страну, иначе федеральное правительство найдет" (их - ред.) Представитель МВБ заявил, что письмо было отправлено по ошибке и что программа разрешения украинцам на въезд и временное пребывание не была прекращена", - передает агентство. Как отмечается, неясно, сколько украинцев получили такое письмо. В марте агентство Рейтер передавало со ссылкой на чиновника администрации США и другие информированные источники, что администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 тысяч проживающих в стране украинцев.
https://1prime.ru/20250405/poshliny-856408319.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83162/47/831624727_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3f359fd5153eb355ee1236d00044aed5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, общество , дональд трамп, письма
США, УКРАИНА, Общество , Дональд Трамп, письма
Украинцы в США по ошибке получили письма от властей с требованием уехать
Reuters: власти США по ошибке разослали украинцам письма с требованием покинуть страну
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Американские власти по ошибке разослали украинцам, находящимся в США по гуманитарной программе, электронные письма с требованием покинуть страну в течение семи дней, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства внутренней безопасности (МВБ) США.
"Ряд украинцев, легально находящихся в США по гуманитарной программе, получили на этой неделе письмо, в котором говорится, что их статус аннулирован и у них есть семь дней на то, чтобы покинуть страну, иначе федеральное правительство найдет" (их - ред.) Представитель МВБ заявил, что письмо было отправлено по ошибке и что программа разрешения украинцам на въезд и временное пребывание не была прекращена", - передает агентство.
Как отмечается, неясно, сколько украинцев получили такое письмо.
В марте агентство Рейтер передавало со ссылкой на чиновника администрации США и другие информированные источники, что администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 тысяч проживающих в стране украинцев.
Эксперт оценил потери экспортеров в США от пошлин