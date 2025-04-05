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Украинцы в США по ошибке получили письма от властей с требованием уехать - 05.04.2025, ПРАЙМ
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Украинцы в США по ошибке получили письма от властей с требованием уехать
Украинцы в США по ошибке получили письма от властей с требованием уехать - 05.04.2025, ПРАЙМ
Украинцы в США по ошибке получили письма от властей с требованием уехать
Американские власти по ошибке разослали украинцам, находящимся в США по гуманитарной программе, электронные письма с требованием покинуть страну в течение семи... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T10:35+0300
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сша
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Американские власти по ошибке разослали украинцам, находящимся в США по гуманитарной программе, электронные письма с требованием покинуть страну в течение семи дней, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства внутренней безопасности (МВБ) США. "Ряд украинцев, легально находящихся в США по гуманитарной программе, получили на этой неделе письмо, в котором говорится, что их статус аннулирован и у них есть семь дней на то, чтобы покинуть страну, иначе федеральное правительство найдет" (их - ред.) Представитель МВБ заявил, что письмо было отправлено по ошибке и что программа разрешения украинцам на въезд и временное пребывание не была прекращена", - передает агентство. Как отмечается, неясно, сколько украинцев получили такое письмо. В марте агентство Рейтер передавало со ссылкой на чиновника администрации США и другие информированные источники, что администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 тысяч проживающих в стране украинцев.
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сша, украина, общество , дональд трамп, письма
США, УКРАИНА, Общество , Дональд Трамп, письма
10:35 05.04.2025
 
Украинцы в США по ошибке получили письма от властей с требованием уехать

Reuters: власти США по ошибке разослали украинцам письма с требованием покинуть страну

© РИА Новости . Вера Голосова | Перейти в медиабанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости . Вера Голосова
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Американские власти по ошибке разослали украинцам, находящимся в США по гуманитарной программе, электронные письма с требованием покинуть страну в течение семи дней, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства внутренней безопасности (МВБ) США.
"Ряд украинцев, легально находящихся в США по гуманитарной программе, получили на этой неделе письмо, в котором говорится, что их статус аннулирован и у них есть семь дней на то, чтобы покинуть страну, иначе федеральное правительство найдет" (их - ред.) Представитель МВБ заявил, что письмо было отправлено по ошибке и что программа разрешения украинцам на въезд и временное пребывание не была прекращена", - передает агентство.
Как отмечается, неясно, сколько украинцев получили такое письмо.
В марте агентство Рейтер передавало со ссылкой на чиновника администрации США и другие информированные источники, что администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 тысяч проживающих в стране украинцев.
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