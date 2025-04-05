https://1prime.ru/20250405/pisma-856409724.html

Украинцы в США по ошибке получили письма от властей с требованием уехать

Украинцы в США по ошибке получили письма от властей с требованием уехать - 05.04.2025, ПРАЙМ

Украинцы в США по ошибке получили письма от властей с требованием уехать

Американские власти по ошибке разослали украинцам, находящимся в США по гуманитарной программе, электронные письма с требованием покинуть страну в течение семи... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T10:35+0300

2025-04-05T10:35+0300

2025-04-05T10:35+0300

сша

украина

общество

дональд трамп

письма

https://cdnn.1prime.ru/img/83162/47/831624727_0:154:3073:1882_1920x0_80_0_0_4f946186e490c678558e616018df78b8.jpg

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Американские власти по ошибке разослали украинцам, находящимся в США по гуманитарной программе, электронные письма с требованием покинуть страну в течение семи дней, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства внутренней безопасности (МВБ) США. "Ряд украинцев, легально находящихся в США по гуманитарной программе, получили на этой неделе письмо, в котором говорится, что их статус аннулирован и у них есть семь дней на то, чтобы покинуть страну, иначе федеральное правительство найдет" (их - ред.) Представитель МВБ заявил, что письмо было отправлено по ошибке и что программа разрешения украинцам на въезд и временное пребывание не была прекращена", - передает агентство. Как отмечается, неясно, сколько украинцев получили такое письмо. В марте агентство Рейтер передавало со ссылкой на чиновника администрации США и другие информированные источники, что администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 тысяч проживающих в стране украинцев.

https://1prime.ru/20250405/poshliny-856408319.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, общество , дональд трамп, письма