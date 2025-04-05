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Эксперт оценил потери экспортеров в США от пошлин

Эксперт оценил потери экспортеров в США от пошлин - 05.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил потери экспортеров в США от пошлин

Экспортеры в США в ближайшие два года столкнутся с сокращением спроса на свои товары в США - негативное воздействие может достигнуть 600 миллиардов долларов,... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T08:17+0300

2025-04-05T08:17+0300

2025-04-05T08:17+0300

экономика

сша

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мировая экономика

дональд трамп

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Экспортеры в США в ближайшие два года столкнутся с сокращением спроса на свои товары в США - негативное воздействие может достигнуть 600 миллиардов долларов, подсчитал для РИА Новости эксперт по глобальным активам "Эйлер Аналитические технологии" Барри Эрлих. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. "В следующие 24 месяца загрузка мощностей в обрабатывающей промышленности США вырастет до 82% с текущих 78%, что представляет собой влияние в размере 10% (или 300 миллиардов долларов) на экспорт глобальных производителей в США. Мы также ждем дополнительного аналогичного воздействия от сокращения потребления американцами товаров из-за повышения цен, что приведет к общему негативному воздействию на импорт США и мировой экспорт в страну в размере 600 миллиардов долларов", - прокомментировал Эрлих. Таким образом импорт Штатов может сократиться на 18% по сравнению с 3,3 триллиона долларов, которые были в 2024 году. "Это в итоге станет эквивалентом налога для американских потребителей, а также приведет к новому налоговому доходу и снижению бюджетного дефицита США на 1,4 процентного пункта в 2026 году - с 6,9% в 2024 году до 5,5% ВВП в 2026 году. Это фискальное ужесточение, вероятно, будет компенсировано дополнительными налоговыми льготами аналогичного размера, которые должны быть утверждены к концу лета", - прогнозирует аналитик. В результате, учитывая временную разницу между пошлинами и налоговыми льготами и их влияние на настроения потребителей и бизнеса, аналитик прогнозирует снижение темпов роста ВВП США на 0,3 процентного пункта в следующие два года: в 2025 году ВВП вырастет на 1,2% вместо 1,5%, в 2026 будет 2,5% вместо 2,8%.

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сша, пошлины, мировая экономика, дональд трамп