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Немецкий производитель ликера Jägermeister обеспокоен пошлинами США - 05.04.2025, ПРАЙМ
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Немецкий производитель ликера Jägermeister обеспокоен пошлинами США
Немецкий производитель ликера Jägermeister обеспокоен пошлинами США - 05.04.2025, ПРАЙМ
Немецкий производитель ликера Jägermeister обеспокоен пошлинами США
Немецкая компания Mast-Jägermeister SE, которая занимается производством ликера Jägermeister, "серьезно обеспокоена" введением президентом США Дональдом Трампом | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T11:20+0300
2025-04-05T11:20+0300
экономика
jägermeister
алкоголь
сша
дональд трамп
пошлины
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Немецкая компания Mast-Jägermeister SE, которая занимается производством ликера Jägermeister, "серьезно обеспокоена" введением президентом США Дональдом Трампом высоких импортных пошлин, сообщила представитель производителя Мелани Шийя в ответ на запрос РИА Новости. "Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире рынком спиртных напитков премиум-класса и вторым по величине рынком для Jägermeister. Заявление администрации США о введении 20-процентных пошлин на продукцию из ЕС вызывает у нас серьезную обеспокоенность", - заявила Шийя РИА Новости. Она подчеркнула, что компания выступает за развитие свободной торговли и призывает к прекращению торгового конфликта. "Торговые конфликты в том виде, в каком они возникают сейчас, наносят ущерб свободной торговле, экономике и, в конечном итоге, потребителям. Поэтому мы призываем стороны-участники как можно скорее положить конец этому конфликту… Пошлины наносят ущерб всей нашей отрасли", - сообщила представитель Jägermeister. Она добавила, что компания оценивает "нестабильное развитие событий" в тесной координации с отраслевыми объединениями. Трамп в среду подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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jägermeister, алкоголь, сша, дональд трамп, пошлины
Экономика, Jägermeister, алкоголь, США, Дональд Трамп, пошлины
11:20 05.04.2025
 
Немецкий производитель ликера Jägermeister обеспокоен пошлинами США

Шийя: компания Mast-Jägermeister SE обеспокоена пошлинами Трампа

© fotolia.com / Ahileos%Алкоголь
%Алкоголь - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2025
© fotolia.com / Ahileos
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Немецкая компания Mast-Jägermeister SE, которая занимается производством ликера Jägermeister, "серьезно обеспокоена" введением президентом США Дональдом Трампом высоких импортных пошлин, сообщила представитель производителя Мелани Шийя в ответ на запрос РИА Новости.
"Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире рынком спиртных напитков премиум-класса и вторым по величине рынком для Jägermeister. Заявление администрации США о введении 20-процентных пошлин на продукцию из ЕС вызывает у нас серьезную обеспокоенность", - заявила Шийя РИА Новости.
Она подчеркнула, что компания выступает за развитие свободной торговли и призывает к прекращению торгового конфликта.
"Торговые конфликты в том виде, в каком они возникают сейчас, наносят ущерб свободной торговле, экономике и, в конечном итоге, потребителям. Поэтому мы призываем стороны-участники как можно скорее положить конец этому конфликту… Пошлины наносят ущерб всей нашей отрасли", - сообщила представитель Jägermeister.
Она добавила, что компания оценивает "нестабильное развитие событий" в тесной координации с отраслевыми объединениями.
Трамп в среду подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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ЭкономикаJägermeisterалкогольСШАДональд Трамппошлины
 
 
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