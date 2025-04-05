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Посол Белоруссии в Швейцарии рассказал о диалоге с ЕС

Посол Белоруссии в Швейцарии рассказал о диалоге с ЕС - 05.04.2025, ПРАЙМ

Посол Белоруссии в Швейцарии рассказал о диалоге с ЕС

Вести профессиональный взаимоуважительный диалог в настоящее время у Белоруссии и ЕС не получается, но общение продолжается, заявил в интервью РИА Новости посол | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T05:34+0300

2025-04-05T05:34+0300

2025-04-05T05:34+0300

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ЖЕНЕВА, 5 апр - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Вести профессиональный взаимоуважительный диалог в настоящее время у Белоруссии и ЕС не получается, но общение продолжается, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич. "Диалог предполагает взаимоуважительный обмен аргументами, умение слушать и слышать, возможность убедить в чем-то своих контрагентов. Если рассматривать ситуацию под таким углом зрения, то на данном этапе профессионального диалога с Евросоюзом не получается. На сегодняшний день наши позиции весьма далеки от сближения", - сказал он. Ганевич добавил, что при этом общение Минска с Брюсселем не прекращалось даже в самое сложные периоды отношений и продолжается сегодня. "Так сложилось, что Евросоюз является нашим естественным соседом. А географических соседей, как известно, не выбирают. Мы по-прежнему торгуем с ЕС и заинтересованы в том, чтобы ситуация у наших европейских соседей была стабильной и предсказуемой", - подчеркнул дипломат. Собеседник агентства напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что для построения поистине жизнеспособного многополярного мира необходимо наличие несколько опорных точек, одной из которых мог бы стать и Евросоюз. "Однако этот громоздкий "корабль" под названием ЕС, откровенно говоря, настолько неповоротлив, что сегодня уже не всегда успевает за развитием событий в мире и регионе. Безусловно, альтернативное мнение в ЕС сегодня присутствует, в различных европейских странах есть политики и эксперты, которые предлагают разумные и очевидные вещи. Несмотря на то что такие голоса "здравого смысла" пока еще в меньшинстве, мы надеемся, что понимание необходимости коренных перемен в политике ЕС, включая санкционную политику, будет только нарастать и достигнет критической массы, способной внести позитивные коррективы в подходы", - добавил посол. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 7 апреля в 9.00 мск.

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мировая экономика, белоруссия, швейцария, минск, александр лукашенко, ес