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Посол Белоруссии оценил позицию Швейцарии по Белоруссии

Посол Белоруссии оценил позицию Швейцарии по Белоруссии - 05.04.2025, ПРАЙМ

Посол Белоруссии оценил позицию Швейцарии по Белоруссии

Швейцария занимает более взвешенную позицию по Белоруссии чем многие другие страны, что позволило сохранить каналы для двустороннего диалога, заявил в интервью... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T06:46+0300

2025-04-05T06:46+0300

2025-04-05T06:46+0300

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ЖЕНЕВА, 5 апр – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Швейцария занимает более взвешенную позицию по Белоруссии чем многие другие страны, что позволило сохранить каналы для двустороннего диалога, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич. "Невзирая на сложности двустороннего диалога со швейцарскими коллегами, о которых я упоминал выше, и зачастую диаметрально противоположные позиции сторон по ряду вопросов, следует отдать должное профессионализму швейцарских дипломатов, их сдержанной и уважительной манере общения. В отличие от многих других стран, Швейцария занимает более взвешенную и прагматичную позицию по Беларуси, благодаря чему мы сохраняем каналы для двустороннего диалога, который позволяет лучше понимать нюансировку подходов противоположной стороны", - сказал он. Однако Ганевич задался вопросом, насколько нынешние швейцарские власти воспринимают аргументацию и озабоченности Минска, и насколько они готовы учитывать их в выстраивании двусторонних отношений. Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ и Белоруссии с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,38 миллиарда долларов) в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,45 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 7 апреля в 09:00 мск.

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мировая экономика, швейцария, белоруссия, минск, ес, нато