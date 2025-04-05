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Пожарные выехали на вызов о возгорании в РГБ в Москве

Пожарные выехали на вызов о возгорании в РГБ в Москве - 05.04.2025, ПРАЙМ

Пожарные выехали на вызов о возгорании в РГБ в Москве

Пожарные выехали на сообщение о возгорании в здании Российской государственной библиотеки в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T19:39+0300

2025-04-05T19:39+0300

2025-04-05T20:15+0300

происшествия

москва

мчс

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Пожарные выехали на сообщение о возгорании в здании Российской государственной библиотеки в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МЧС России. В ведомстве уточнили, что пожарные выехали по заявке о возгорании по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5. Согласно ресурсу "Яндекс.Карты", по этому адресу расположена Российская государственная библиотека. "Сейчас подразделения на месте. Сведений о пострадавших не поступало", - добавили в МЧС.На тушении возгорания в центре Москвы на улице Воздвиженка были задействованы 49 человек и 13 единиц техники.В МЧС уточнили, что происходило тление обрешетника кровли трехэтажного административного здания.Позже в ведомстве сообщили, что возгорание в Российской государственной библиотеке на улице Воздвиженка в Москве полностью ликвидировано, пострадавших нет.

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