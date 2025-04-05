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Пожарные выехали на вызов о возгорании в РГБ в Москве - 05.04.2025, ПРАЙМ
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Пожарные выехали на вызов о возгорании в РГБ в Москве
Пожарные выехали на вызов о возгорании в РГБ в Москве - 05.04.2025, ПРАЙМ
Пожарные выехали на вызов о возгорании в РГБ в Москве
Пожарные выехали на сообщение о возгорании в здании Российской государственной библиотеки в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T19:39+0300
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происшествия
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Пожарные выехали на сообщение о возгорании в здании Российской государственной библиотеки в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МЧС России. В ведомстве уточнили, что пожарные выехали по заявке о возгорании по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5. Согласно ресурсу "Яндекс.Карты", по этому адресу расположена Российская государственная библиотека. "Сейчас подразделения на месте. Сведений о пострадавших не поступало", - добавили в МЧС.На тушении возгорания в центре Москвы на улице Воздвиженка были задействованы 49 человек и 13 единиц техники.В МЧС уточнили, что происходило тление обрешетника кровли трехэтажного административного здания.Позже в ведомстве сообщили, что возгорание в Российской государственной библиотеке на улице Воздвиженка в Москве полностью ликвидировано, пострадавших нет.
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москва, мчс
Происшествия, МОСКВА, МЧС
19:39 05.04.2025 (обновлено: 20:15 05.04.2025)
 
Пожарные выехали на вызов о возгорании в РГБ в Москве

Пожарные выехали на вызов о возгорании в Российской государственной библиотеке в Москве

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Пожарные выехали на сообщение о возгорании в здании Российской государственной библиотеки в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МЧС России.
В ведомстве уточнили, что пожарные выехали по заявке о возгорании по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5. Согласно ресурсу "Яндекс.Карты", по этому адресу расположена Российская государственная библиотека.
"Сейчас подразделения на месте. Сведений о пострадавших не поступало", - добавили в МЧС.
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На тушении возгорания в центре Москвы на улице Воздвиженка были задействованы 49 человек и 13 единиц техники.
В МЧС уточнили, что происходило тление обрешетника кровли трехэтажного административного здания.
Позже в ведомстве сообщили, что возгорание в Российской государственной библиотеке на улице Воздвиженка в Москве полностью ликвидировано, пострадавших нет.
 
ПроисшествияМОСКВАМЧС
 
 
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