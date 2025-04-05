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Премьер Словакии назвал послов ЕС упрямыми детьми

Премьер Словакии назвал послов ЕС упрямыми детьми - 05.04.2025, ПРАЙМ

Премьер Словакии назвал послов ЕС упрямыми детьми

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал послов стран Европейского союза за отказ участвовать в мероприятии по случаю 80-летия освобождения Братиславы | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T00:02+0300

2025-04-05T00:02+0300

2025-04-05T00:02+0300

экономика

общество

словакия

белоруссия

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 4 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал послов стран Европейского союза за отказ участвовать в мероприятии по случаю 80-летия освобождения Братиславы от фашизма. "За то, что я сегодня пригласил на это мероприятие господина посла Российской Федерации, господина посла Белоруссии и других… За то, что я дал возможность выступить послу России… нам сообщили послы (стран - ред.) Европейского союза, что сюда не придут", - сказал Фицо в ходе памятного мероприятия по случаю 80-летия освобождения Братиславы на мемориале Славин. Он сравнил европейских дипломатов с упрямыми детьми. "Обязанность послов не упрямиться, а работать. Послы должны вести коммуникацию, должны разговаривать. Если у них есть такая прекрасная возможность встретиться с послами других стран, так их обязанность быть тут", - заключил Фицо. Мемориал Славин посвящен памяти советских солдат, погибших при освобождении Братиславы и ее окрестностей в апреле 1945 года. Мемориал представляет собой композицию, состоящую из центральной части с монументальной скульптурой и окружающих ее рядов могил, где похоронено более 6,8 тысячи советских солдат. Центральным элементом мемориала является величественный обелиск, на вершине которого установлена статуя советского солдата с флагом в руке.

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общество , словакия, белоруссия, роберт фицо