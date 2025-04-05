Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Словакии назвал послов ЕС упрямыми детьми - 05.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250405/premer-856404887.html
Премьер Словакии назвал послов ЕС упрямыми детьми
Премьер Словакии назвал послов ЕС упрямыми детьми - 05.04.2025, ПРАЙМ
Премьер Словакии назвал послов ЕС упрямыми детьми
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал послов стран Европейского союза за отказ участвовать в мероприятии по случаю 80-летия освобождения Братиславы | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T00:02+0300
2025-04-05T00:02+0300
экономика
общество
словакия
белоруссия
роберт фицо
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856404887.jpg?1743800575
БРАТИСЛАВА, 4 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал послов стран Европейского союза за отказ участвовать в мероприятии по случаю 80-летия освобождения Братиславы от фашизма. "За то, что я сегодня пригласил на это мероприятие господина посла Российской Федерации, господина посла Белоруссии и других… За то, что я дал возможность выступить послу России… нам сообщили послы (стран - ред.) Европейского союза, что сюда не придут", - сказал Фицо в ходе памятного мероприятия по случаю 80-летия освобождения Братиславы на мемориале Славин. Он сравнил европейских дипломатов с упрямыми детьми. "Обязанность послов не упрямиться, а работать. Послы должны вести коммуникацию, должны разговаривать. Если у них есть такая прекрасная возможность встретиться с послами других стран, так их обязанность быть тут", - заключил Фицо. Мемориал Славин посвящен памяти советских солдат, погибших при освобождении Братиславы и ее окрестностей в апреле 1945 года. Мемориал представляет собой композицию, состоящую из центральной части с монументальной скульптурой и окружающих ее рядов могил, где похоронено более 6,8 тысячи советских солдат. Центральным элементом мемориала является величественный обелиск, на вершине которого установлена статуя советского солдата с флагом в руке.
словакия
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , словакия, белоруссия, роберт фицо
Экономика, Общество , СЛОВАКИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Роберт Фицо
00:02 05.04.2025
 
Премьер Словакии назвал послов ЕС упрямыми детьми

Премьер Словакии Фицо раскритиковал послов стран ЕС за отказ выступить на мемориале Славин

Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 4 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал послов стран Европейского союза за отказ участвовать в мероприятии по случаю 80-летия освобождения Братиславы от фашизма.
"За то, что я сегодня пригласил на это мероприятие господина посла Российской Федерации, господина посла Белоруссии и других… За то, что я дал возможность выступить послу России… нам сообщили послы (стран - ред.) Европейского союза, что сюда не придут", - сказал Фицо в ходе памятного мероприятия по случаю 80-летия освобождения Братиславы на мемориале Славин.
Он сравнил европейских дипломатов с упрямыми детьми. "Обязанность послов не упрямиться, а работать. Послы должны вести коммуникацию, должны разговаривать. Если у них есть такая прекрасная возможность встретиться с послами других стран, так их обязанность быть тут", - заключил Фицо.
Мемориал Славин посвящен памяти советских солдат, погибших при освобождении Братиславы и ее окрестностей в апреле 1945 года. Мемориал представляет собой композицию, состоящую из центральной части с монументальной скульптурой и окружающих ее рядов могил, где похоронено более 6,8 тысячи советских солдат. Центральным элементом мемориала является величественный обелиск, на вершине которого установлена статуя советского солдата с флагом в руке.
 
ЭкономикаОбществоСЛОВАКИЯБЕЛОРУССИЯРоберт Фицо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала