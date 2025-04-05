Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пушков прокомментировал приговор Ле Пен - 05.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250405/pushki-856405824.html
Пушков прокомментировал приговор Ле Пен
Пушков прокомментировал приговор Ле Пен - 05.04.2025, ПРАЙМ
Пушков прокомментировал приговор Ле Пен
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заказной характер приговора ведущему лидеру французской оппозиции и лидеру фракции правой партии "Национальное... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T01:57+0300
2025-04-05T01:57+0300
экономика
общество
россия
сша
франция
москва
марин ле пен
дональд трамп
алексей пушков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856405824.jpg?1743807446
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заказной характер приговора ведущему лидеру французской оппозиции и лидеру фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, заявил, что итогом этого дела уже стали возмущения французских граждан, рост числа членов партии Ле Пен и поддержка со стороны президента США Дональда Трампа. Парижский суд 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" в деле о растрате средств Европарламента, в частности запретив Ле Пен на протяжении пяти лет участвовать в выборах. Позднее Апелляционный суд Парижа заявил, что сможет только летом 2026 года вынести решение по поданным Ле Пен искам об обжаловании приговора против нее. Трамп назвал дело против Ле Пен "охотой на ведьм", заявив, что вся вина заключалась в "бухгалтерской ошибке". Сама Ле Пен 3 апреля заявила, что после оглашения ее обвинительного судебного приговора в партию вступило более 20 тысяч новых членов, а петиция в ее поддержку набрала более полумиллиона подписей. "Новости из Франции. Вступление приговора в отношении Марин ле Пен отложено до лета. Три судьи, вынесших приговор, скрываются от возмущенных сограждан, им выделена охрана. "Национальное объединение" пополнилось за считанные дни 20 тысячами новых членов. И Дональд Трамп потребовал свободы для Марин ле Пен, сравнив ее судебное преследование с тем, что собирались сделать с ним самим его враги в США. Таковы предварительные результаты заказного приговора", - написал Пушков в Telegram-канале. Суд запретил Ле Пен и другим депутатам ее партии избираться на госдолжности на пять лет, лишив ее шанса участвовать в выборах 2027 года. Ее приговорили к двум годам домашнего ареста с электронным браслетом и штрафу в 100 тысяч евро, а партию обязали выплатить 1 миллион евро. Дело касается фиктивного найма помощников евродепутатов в 2004-2016 годах. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания средств Европарламента, ущерб которому оценен в 4,1 миллиона евро. На предыдущих выборах в 2022 году Ле Пен проиграла действующему французскому президенту Эммануэлю Макрону только во втором туре. Очередные президентские выборы во Франции пройдут в период между 8 и 23 апреля 2027 года.
сша
франция
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, сша, франция, москва, марин ле пен, дональд трамп, алексей пушков
Экономика, Общество , РОССИЯ, США, ФРАНЦИЯ, МОСКВА, Марин Ле Пен, Дональд Трамп, Алексей Пушков
01:57 05.04.2025
 
Пушков прокомментировал приговор Ле Пен

Сенатор Пушков: итогом приговора Ле Пен стали возмущения французов и поддержка Трампа

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заказной характер приговора ведущему лидеру французской оппозиции и лидеру фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, заявил, что итогом этого дела уже стали возмущения французских граждан, рост числа членов партии Ле Пен и поддержка со стороны президента США Дональда Трампа.
Парижский суд 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" в деле о растрате средств Европарламента, в частности запретив Ле Пен на протяжении пяти лет участвовать в выборах. Позднее Апелляционный суд Парижа заявил, что сможет только летом 2026 года вынести решение по поданным Ле Пен искам об обжаловании приговора против нее. Трамп назвал дело против Ле Пен "охотой на ведьм", заявив, что вся вина заключалась в "бухгалтерской ошибке". Сама Ле Пен 3 апреля заявила, что после оглашения ее обвинительного судебного приговора в партию вступило более 20 тысяч новых членов, а петиция в ее поддержку набрала более полумиллиона подписей.
"Новости из Франции. Вступление приговора в отношении Марин ле Пен отложено до лета. Три судьи, вынесших приговор, скрываются от возмущенных сограждан, им выделена охрана. "Национальное объединение" пополнилось за считанные дни 20 тысячами новых членов. И Дональд Трамп потребовал свободы для Марин ле Пен, сравнив ее судебное преследование с тем, что собирались сделать с ним самим его враги в США. Таковы предварительные результаты заказного приговора", - написал Пушков в Telegram-канале.
Суд запретил Ле Пен и другим депутатам ее партии избираться на госдолжности на пять лет, лишив ее шанса участвовать в выборах 2027 года. Ее приговорили к двум годам домашнего ареста с электронным браслетом и штрафу в 100 тысяч евро, а партию обязали выплатить 1 миллион евро. Дело касается фиктивного найма помощников евродепутатов в 2004-2016 годах. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания средств Европарламента, ущерб которому оценен в 4,1 миллиона евро.
На предыдущих выборах в 2022 году Ле Пен проиграла действующему французскому президенту Эммануэлю Макрону только во втором туре. Очередные президентские выборы во Франции пройдут в период между 8 и 23 апреля 2027 года.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯСШАФРАНЦИЯМОСКВАМарин Ле ПенДональд ТрампАлексей Пушков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала