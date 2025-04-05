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Средний размер вклада у россиян вырос на 18,5%
Средний размер вклада у россиян вырос на 18,5% - 05.04.2025, ПРАЙМ
Средний размер вклада у россиян вырос на 18,5%
Средний размер вклада у россиян по итогам первого квартала 2025 года вырос на 18,5%, до 413 686 рублей, сообщили РИА Новости в "Финуслугах". | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T07:16+0300
2025-04-05T07:16+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Средний размер вклада у россиян по итогам первого квартала 2025 года вырос на 18,5%, до 413 686 рублей, сообщили РИА Новости в "Финуслугах".
"По итогам первого квартала 2025 года средний размер вклада на "Финуслугах" составил 413 686 рублей. Относительно первого квартала 2024 года показатель вырос на 18,5%", - говорится в сообщении маркетплейса.
Отмечается, что средний размер вклада среди жителей Москвы рос более сдержанными темпами: на 10,4%, до 564 209 рублей. В среднем по регионам РФ вклады росли с разной скоростью. Диапазон роста составил 2,4-30,6%. Максимальный темп роста зафиксирован среди жителей Калининградской области, средний размер депозита там вырос на 30,6%, до 427 961 рубля по итогам первого квартала. Минимальный темп роста наблюдался в Саратовской области, жители которой в среднем хранят 380 835 рублей.
Среди регионов с наиболее высокой динамикой роста среднего размера депозита отмечаются также Пермский край (рост на 21,6%, до 342 358 рублей), Челябинская область (рост на 21,5%, до 362 780 рублей), а также Волгоградская область (рост на 21,2%, до 379 969 рублей).
В расчете использовались данные о сбережениях, размещенных на маркетплейсе "Финуслуги". Среднее значение одного вклада рассчитывалось за январь-март 2025 года. В анализе использовались регионы, где число вкладчиков превышает 1 тысячу.
"Финуслуги" – платформа для управления личными финансами, созданная Московской биржей в рамках проекта "Маркетплейс" Банка России. Там можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн, брать кредиты наличными, приобретать паи инвестиционных фондов, а также облигации компаний и субъектов РФ, выбирать страховые услуги. Пополнять вклады и счета на "Финуслугах" можно с помощью Системы быстрых платежей.
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финансы, россия, москва, рф, пермский край, банк россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Пермский край, банк Россия, Банк России
Средний размер вклада у россиян вырос на 18,5%
"Финуслуги": средний размер вклада у россиян по итогам первого квартала вырос на 18,5%
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Средний размер вклада у россиян по итогам первого квартала 2025 года вырос на 18,5%, до 413 686 рублей, сообщили РИА Новости в "Финуслугах".
"По итогам первого квартала 2025 года средний размер вклада на "Финуслугах" составил 413 686 рублей. Относительно первого квартала 2024 года показатель вырос на 18,5%", - говорится в сообщении маркетплейса.
Отмечается, что средний размер вклада среди жителей Москвы рос более сдержанными темпами: на 10,4%, до 564 209 рублей. В среднем по регионам РФ вклады росли с разной скоростью. Диапазон роста составил 2,4-30,6%. Максимальный темп роста зафиксирован среди жителей Калининградской области, средний размер депозита там вырос на 30,6%, до 427 961 рубля по итогам первого квартала. Минимальный темп роста наблюдался в Саратовской области, жители которой в среднем хранят 380 835 рублей.
Среди регионов с наиболее высокой динамикой роста среднего размера депозита отмечаются также Пермский край (рост на 21,6%, до 342 358 рублей), Челябинская область (рост на 21,5%, до 362 780 рублей), а также Волгоградская область (рост на 21,2%, до 379 969 рублей).
В расчете использовались данные о сбережениях, размещенных на маркетплейсе "Финуслуги". Среднее значение одного вклада рассчитывалось за январь-март 2025 года. В анализе использовались регионы, где число вкладчиков превышает 1 тысячу.
"Финуслуги" – платформа для управления личными финансами, созданная Московской биржей в рамках проекта "Маркетплейс" Банка России. Там можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн, брать кредиты наличными, приобретать паи инвестиционных фондов, а также облигации компаний и субъектов РФ, выбирать страховые услуги. Пополнять вклады и счета на "Финуслугах" можно с помощью Системы быстрых платежей.