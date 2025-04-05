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Семь самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы

Семь самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы - 05.04.2025, ПРАЙМ

Семь самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы

Семь самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за тумана, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T00:51+0300

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Семь самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за тумана, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Сегодня, в ночь на 5 апреля, в районе аэропорта Сочи (код ИКАО: URSS) наблюдается туман. Непростые для выполнения полетов метеоусловия оказали влияние на работу воздушной гавани. По данным на 00.10 мск, семь самолетов, совершавших рейсы в Сочи, "ушли" на запасные аэродромы в Грозный, Махачкалу и Минводы - первый около 23.00 мск. Соответственно задерживаются рейсы на вылет", - говорится в сообщении Кореняко в Telegram-канале. Специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения усилили мониторинг за работой воздушного транспорта на юге России. Безопасность полетов – приоритет, подчеркнул представитель Росавиации.

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